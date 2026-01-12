Відео
Вінісіус назвав гравців, яких має позбутися Реал

Вінісіус назвав гравців, яких має позбутися Реал

Дата публікації: 12 січня 2026 14:01
Вінісіус поставив ультиматум Реалу перед новим контрактом
Вінісіус Жуніор на полі. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" продовжує страждати від невдач, конфліктів та суперечностей. Зірки команди створюють проблеми керівництву клубу.

Один із лідерів "бланкос" готовий залишитися на "Сантьяго Бернабеу", але вимагає для себе особливих норм, повідомляє El Nacional.

Читайте також:

Бразильський вінгер Вінісіус Жуніор висунув жорсткі умови мадридському "Реалу" в переговорах про продовження контракту. Футболіст наполягає на кадрових змінах в атаці, побоюючись втратити статус одного з ключових гравців команди.

Чого хоче зірка "Реала"

Вінісіус вимагає розлучитися з Родріго та молодим нападником Гонсало Гарсією. Джерела зазначають, що гравець занепокоєний посиленням конкуренції в лінії нападу і не хоче опинитися в тіні можливого тріо, в якому головну роль можуть грати Кіліан Мбаппе та інші зірки.

Гонсало Гарсия
Молодий футболіст Гонсало Гарсія. Фото: Reuters

Сам Вінісіус готовий підписати нову угоду тільки за наявності чітких гарантій своєї провідної ролі в спортивному проєкті клубу. У "Реалі" ситуацію називають делікатною і не схильні приймати ультимативні вимоги.

У сезоні 2025/2026 Вінісіус зіграв за мадридську команду 27 поєдинків, забив 6 голів та зробив 7 результативних передач.

Нагадаємо, раніше в центрі уваги опинився Кіліан Мбаппе, який розлютив уболівальників "Барселони".

А київське "Динамо" вже розпочало підготовку до другої половини сезону — кого викликав на збір новий тренерський штаб.

