Вінісіус поставив ультиматум Реалу перед новим контрактом

Мадридський "Реал" продовжує страждати від невдач, конфліктів та суперечностей. Зірки команди створюють проблеми керівництву клубу.

Один із лідерів "бланкос" готовий залишитися на "Сантьяго Бернабеу", але вимагає для себе особливих норм, повідомляє El Nacional.

Бразильський вінгер Вінісіус Жуніор висунув жорсткі умови мадридському "Реалу" в переговорах про продовження контракту. Футболіст наполягає на кадрових змінах в атаці, побоюючись втратити статус одного з ключових гравців команди.

Чого хоче зірка "Реала"

Вінісіус вимагає розлучитися з Родріго та молодим нападником Гонсало Гарсією. Джерела зазначають, що гравець занепокоєний посиленням конкуренції в лінії нападу і не хоче опинитися в тіні можливого тріо, в якому головну роль можуть грати Кіліан Мбаппе та інші зірки.

Сам Вінісіус готовий підписати нову угоду тільки за наявності чітких гарантій своєї провідної ролі в спортивному проєкті клубу. У "Реалі" ситуацію називають делікатною і не схильні приймати ультимативні вимоги.

У сезоні 2025/2026 Вінісіус зіграв за мадридську команду 27 поєдинків, забив 6 голів та зробив 7 результативних передач.

