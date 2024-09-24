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Винисиус Жуниор получит Золотой мяч-2024 — что известно

24 сентября 2024 12:01
Сергей Романчук - Редактор
Винисиус получит Золотой мяч — в Испании назвали причину
Винисиус Жуниор (слева) и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Juan Medina
Сергей Романчук - Редактор

Главным претендентом на получение "Золотого мяча" от France Football в 2024 году стал футболист мадридского "Реала". Винисиус Жуниор с большой долей вероятности получит эту награду.

Большинство экспертов не сомневаются, что победитель престижной номинации уже известен, сообщает Marca

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Бразильский футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор уже через несколько месяцев может стать обладателем "Золотого мяча". Он стал главным претендентом на награду после травмы своего основного конкурента Родри из "Манчестер Сити" и сборной Испании. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор празднует гол. Фото: Reuters/Reuters/Juan Medina

Винисиус получит "Золотой мяч"

Букмекеры по всему миру перестают принимать ставку на то, что обладателем самой известной индивидуальной награды в футболе станет бразильский футболист "Реала". Испанские журналисты уже прямо сообщают о том, что на торжественной церемонии в Париже, которая состоится 28 октября, Винисиус получит "Золотой мяч". 

В сезоне 2023/2024 бразилец помог "Реалу" выиграть национальное первенство и Лигу чемпионов. Винисиус сыграл 39 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 11 результативных передач. 

Его главным конкурентом был Родри, с которым "Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ, а сборная Испании праздновала успех на Евро-2024. Однако после травмы хавбека именно Винисиус стал основным претендентом на награду. 

Напомним, украинский футболист киевского "Динамо" может продолжить карьеру в одном из грандов мирового футбола. 

Президент УАФ Андрей Шевченко не позволил УЕФА вернуть российские команды к участию в международных турнирах.

спорт футбол Бразилия Реал Мадрид Золотой мяч Винисиус Жуниор

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