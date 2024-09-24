Винисиус получит Золотой мяч — в Испании назвали причину

Винисиус Жуниор (слева) и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Juan Medina

Главным претендентом на получение "Золотого мяча" от France Football в 2024 году стал футболист мадридского "Реала". Винисиус Жуниор с большой долей вероятности получит эту награду.

Большинство экспертов не сомневаются, что победитель престижной номинации уже известен, сообщает Marca.

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Бразильский футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор уже через несколько месяцев может стать обладателем "Золотого мяча". Он стал главным претендентом на награду после травмы своего основного конкурента Родри из "Манчестер Сити" и сборной Испании.

Винисиус Жуниор празднует гол. Фото: Reuters/Reuters/Juan Medina

Винисиус получит "Золотой мяч"

Букмекеры по всему миру перестают принимать ставку на то, что обладателем самой известной индивидуальной награды в футболе станет бразильский футболист "Реала". Испанские журналисты уже прямо сообщают о том, что на торжественной церемонии в Париже, которая состоится 28 октября, Винисиус получит "Золотой мяч".

В сезоне 2023/2024 бразилец помог "Реалу" выиграть национальное первенство и Лигу чемпионов. Винисиус сыграл 39 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

Его главным конкурентом был Родри, с которым "Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ, а сборная Испании праздновала успех на Евро-2024. Однако после травмы хавбека именно Винисиус стал основным претендентом на награду.

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