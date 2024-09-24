Винисиус получит Золотой мяч — в Испании назвали причину

Винисиус Жуниор получит Золотой мяч-2024 — что известно
Главным претендентом на получение "Золотого мяча" от France Football в 2024 году стал футболист мадридского "Реала". Винисиус Жуниор с большой долей вероятности получит эту награду.
Большинство экспертов не сомневаются, что победитель престижной номинации уже известен, сообщает Marca.
Бразильский футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор уже через несколько месяцев может стать обладателем "Золотого мяча". Он стал главным претендентом на награду после травмы своего основного конкурента Родри из "Манчестер Сити" и сборной Испании.
Винисиус получит "Золотой мяч"
Букмекеры по всему миру перестают принимать ставку на то, что обладателем самой известной индивидуальной награды в футболе станет бразильский футболист "Реала". Испанские журналисты уже прямо сообщают о том, что на торжественной церемонии в Париже, которая состоится 28 октября, Винисиус получит "Золотой мяч".
В сезоне 2023/2024 бразилец помог "Реалу" выиграть национальное первенство и Лигу чемпионов. Винисиус сыграл 39 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.
Его главным конкурентом был Родри, с которым "Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ, а сборная Испании праздновала успех на Евро-2024. Однако после травмы хавбека именно Винисиус стал основным претендентом на награду.
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