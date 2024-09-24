Вінісіус отримає Золотий м'яч — в Іспанії назвали причину

Вінісіус Жуніор (ліворуч) та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Juan Medina

Головним претендентом на отримання "Золотого м'яча" від France Football у 2024 році став футболіст мадридського "Реала". Вінісіус Жуніор з великою ймовірністю отримає цю нагороду.

Більшість експертів не мають сумнівів, що переможець престижної номінації вже відомий, повідомляє Marca.

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Бразильський футболіст мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор вже за декілька місяців може стати володарем "Золотого м'яча". Він став головним претендентом на нагороду після травми свого основного конкурента Родрі з "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії.

Вінісіус Жуніор святкує гол. Фото: Reuters/Reuters/Juan Medina

Вінісіус отримає "Золотий м'яч"

Букмекери по всьому світу перестають приймати ставку на те, що найвідомішою індивідуальною нагородою у футболі стане бразильський футболіст "Реала". Іспанські журналісти вже прямо повідомляють, що на урочистій церемонії в Парижі, яка відбудеться 28 жовтня, Вінісіус отримає "Золотий м'яч".

У сезоні 2023/2024 бразилець допоміг "Реалу" виграти національну першість та Лігу чемпіонів. Вінісіус зіграв 39 матчів, у яких забив 24 голи та зробив 11 результативних передач.

Його головним конкурентом був Родрі, з яким "Манчестер Сіті" став чемпіоном АПЛ, а збірна Іспанії святкувала успіх на Євро-2024. Однак після травми хавбека саме Вінісіус став головним претендентом на нагороду.

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