Вінісіус отримає Золотий м'яч — в Іспанії назвали причину

Вінісіус Жуніор отримає Золотий м'яч-2024 — що відомо
Головним претендентом на отримання "Золотого м'яча" від France Football у 2024 році став футболіст мадридського "Реала". Вінісіус Жуніор з великою ймовірністю отримає цю нагороду.
Більшість експертів не мають сумнівів, що переможець престижної номінації вже відомий, повідомляє Marca.
Бразильський футболіст мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор вже за декілька місяців може стати володарем "Золотого м'яча". Він став головним претендентом на нагороду після травми свого основного конкурента Родрі з "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії.
Вінісіус отримає "Золотий м'яч"
Букмекери по всьому світу перестають приймати ставку на те, що найвідомішою індивідуальною нагородою у футболі стане бразильський футболіст "Реала". Іспанські журналісти вже прямо повідомляють, що на урочистій церемонії в Парижі, яка відбудеться 28 жовтня, Вінісіус отримає "Золотий м'яч".
У сезоні 2023/2024 бразилець допоміг "Реалу" виграти національну першість та Лігу чемпіонів. Вінісіус зіграв 39 матчів, у яких забив 24 голи та зробив 11 результативних передач.
Його головним конкурентом був Родрі, з яким "Манчестер Сіті" став чемпіоном АПЛ, а збірна Іспанії святкувала успіх на Євро-2024. Однак після травми хавбека саме Вінісіус став головним претендентом на нагороду.
Нагадаємо, український футболіст київського "Динамо" може продовжити кар'єру в одному із грандів світового футболу.
Президент УАФ Андрій Шевченко не дозволив УЄФА повернути російські команди до участі у міжнародних турнірах.
Читайте Новини.LIVE!