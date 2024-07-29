Расписание олимпийских соревнований на 29 июля и где можно посмотреть бесплатно

Ольга Харлан. Фото: ua.tribuna.com

В понедельник, 29 июля, в Париже состоится третий соревновательный день в летней Олимпиаде-2024. В разных видах спорта будет выступать и украинская олимпийская сборная.

О расписании спортивных событий на Олимпиаде-2024 сегодня сообщает Tribuna.com.

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Расписание спортивных соревнований на 29 июля

В 10:00. Фехтование, индивидуальная сабля, женщины. Елена Кравацкая.

В 11:00. Дзюдо, женщины до 57 килограммов. Дарья Белодед.

В 11:00. Настольный теннис, мужчины. Ярослав Жмуденко.

В 11.25. Фехтование, индивидуальная сабля, женщины. Ольга Харлан, Алина Комащук.

В 12.00. Прыжки в воду, синхронная вышка 10 метров, мужчины. Кирилл Болюх, Алексей Середа.

В 12:28. Плавание, 800 метров вольным стилем, мужчины, квалификация. Михаил Романчук.

Не ранее 13:00. Теннис, одиночный турнир, второй круг. Даяна Ястремская.

Не ранее 13:00. Теннис, парный турнир, первый круг. Людмила Киченок / Надежда Киченок.

Не ранее 13:00. Теннис, одиночный турнир, второй круг. Марта Костюк.

Не ранее 13:00. Теннис, парный турнир, второй круг. Марта Костюк/Даяна Ястремская.

В 15:10. Маунтинбайк, кросс-кантри, мужчины. Александр Гудыма.

В 17.00. Дзюдо, женщины до 57 килограммов, финальные стычки. Потенциально — Дарья Белодед.

В 17:50. Бокс, мужчины, сверхтяжелый вес. Дмитрий Ловчинский.

В 18:30. Спортивная гимнастика (команды, мужчины; Назар Чепурный, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Олег Верняев).

Не ранее 21:00. Теннис, одиночный турнир, второй круг. Элина Свитолина.

В 21:50. Фехтование на шпагах, бронза, женщины. Потенциально — Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая.

В 22:45. Фехтование на шпагах, женщины, финал. Потенциально — Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, первая ракетка Украины Марта Костюк сыграла с Лулу Радович из Новой Зеландии. Во втором круге олимпийского турнира соперницами Костюк будут Клара Бюрель из Франции и чешка Екатерина Синякова.

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