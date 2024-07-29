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Виступи Білодід, Харлан та Середи у третій день Олімпіади — коли й де дивитися

29 липня 2024 08:59
Чекарьова Марія - редактор
Розклад олімпійських змагань на 29 липня і де можна їх подивитись безплатно
Ольга Харлан. Фото: ua.tribuna.com
Чекарьова Марія - редактор

У понеділок, 29 липня, у Парижі відбудеться третій день змагань у літній Олімпіаді-2024. У різних видах спорту виступатиме й українська олімпійська збірна

Про розклад спортивних подій на Олімпіаді 2024 на сьогодні повідомляє Tribuna.com

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Коли й де дивитись виступи українських спортсменів на Олімпіаді 

Щоб підтримати нашу збірну та подивитися виступи учасників змагань, достатньо відкрити сайт Суспільне Спорт, на якому будуть наживо транслюватись всі олімпійські події та змагання. 

Розклад спортивних змагань на 29 липня

О 10:00. Фехтування, індивідуальна шабля, жінки. Олена Кравацька.

Об 11:00. Дзюдо, жінки до 57 кілограмів. Дарʼя Білодід.

Об 11.00. Настільний теніс, чоловіки. Ярослав Жмуденко.

Об 11.25. Фехтування, індивідуальна шабля, жінки. Ольга Харлан, Аліна Комащук.

О 12:00. Стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів, чоловіки. Кіріл Болюх, Олексій Середа.

О 12:28. Плавання, 800 метрів вільним стилем, чоловіки, кваліфікація. Михайло Романчук.

Не раніше 13:00. Теніс, одиночний турнір, друге коло. Даяна Ястремська.

Не раніше 13:00. Теніс, парний турнір, перше коло. Людмила Кіченок/Надія Кіченок.

Не раніше 13:00. Теніс, одиночний турнір, друге коло. Марта Костюк.

Не раніше 13:00. Теніс, парний турнір, друге коло. Марта Костюк/Даяна Ястремська.

О 15:10. Маунтинбайк, крос-кантрі, чоловіки. Олександр Гудима.

О 17:00. Дзюдо, жінки до 57 кілограмів, фінальні сутички. Потенційно — Дар’я Білодід.

О 17:50. Бокс, чоловіки, надважка вага. Дмитро Ловчинський.

О 18:30. Спортивна гімнастика (команди, чоловіки; Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв).

Не раніше 21:00. Теніс, одиночний турнір, друге коло. Еліна Світоліна.

О 21:50. Фехтування на шпагах, бронза, жінки. Потенційно — Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька.

О 22:45. Фехтування на шпагах, жінки, фінал. Потенційно — Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька.

Нагадаємо, у неділю, 28 липня, перша ракетка України Марта Костюк зіграла з Лулу Радович із Нової Зеландії. У другому колі олімпійського турніру суперницями Костюк будуть Клара Бюрель із Франції та чешка Катеріна Сінякова.

Також ми повідомляли, чому українська тенісистка Ангеліна Калініна не братиме участь в Олімпіаді-2024. Спортсменка захворіла й погано почувається.

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