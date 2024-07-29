Розклад олімпійських змагань на 29 липня і де можна їх подивитись безплатно

Ольга Харлан. Фото: ua.tribuna.com

У понеділок, 29 липня, у Парижі відбудеться третій день змагань у літній Олімпіаді-2024. У різних видах спорту виступатиме й українська олімпійська збірна.

Про розклад спортивних подій на Олімпіаді 2024 на сьогодні повідомляє Tribuna.com.

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Щоб підтримати нашу збірну та подивитися виступи учасників змагань, достатньо відкрити сайт Суспільне Спорт, на якому будуть наживо транслюватись всі олімпійські події та змагання.

Розклад спортивних змагань на 29 липня

О 10:00. Фехтування, індивідуальна шабля, жінки. Олена Кравацька.

Об 11:00. Дзюдо, жінки до 57 кілограмів. Дарʼя Білодід.

Об 11.00. Настільний теніс, чоловіки. Ярослав Жмуденко.

Об 11.25. Фехтування, індивідуальна шабля, жінки. Ольга Харлан, Аліна Комащук.

О 12:00. Стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів, чоловіки. Кіріл Болюх, Олексій Середа.

О 12:28. Плавання, 800 метрів вільним стилем, чоловіки, кваліфікація. Михайло Романчук.

Не раніше 13:00. Теніс, одиночний турнір, друге коло. Даяна Ястремська.

Не раніше 13:00. Теніс, парний турнір, перше коло. Людмила Кіченок/Надія Кіченок.

Не раніше 13:00. Теніс, одиночний турнір, друге коло. Марта Костюк.

Не раніше 13:00. Теніс, парний турнір, друге коло. Марта Костюк/Даяна Ястремська.

О 15:10. Маунтинбайк, крос-кантрі, чоловіки. Олександр Гудима.

О 17:00. Дзюдо, жінки до 57 кілограмів, фінальні сутички. Потенційно — Дар’я Білодід.

О 17:50. Бокс, чоловіки, надважка вага. Дмитро Ловчинський.

О 18:30. Спортивна гімнастика (команди, чоловіки; Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв).

Не раніше 21:00. Теніс, одиночний турнір, друге коло. Еліна Світоліна.

О 21:50. Фехтування на шпагах, бронза, жінки. Потенційно — Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька.

О 22:45. Фехтування на шпагах, жінки, фінал. Потенційно — Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька.

Нагадаємо, у неділю, 28 липня, перша ракетка України Марта Костюк зіграла з Лулу Радович із Нової Зеландії. У другому колі олімпійського турніру суперницями Костюк будуть Клара Бюрель із Франції та чешка Катеріна Сінякова.

Також ми повідомляли, чому українська тенісистка Ангеліна Калініна не братиме участь в Олімпіаді-2024. Спортсменка захворіла й погано почувається.