Определены все участники Лиги чемпионов 2025/26: кто будет играть из украинцев

Определились все участники основного раунда Лиги чемпионов
В квалификации Лиги чемпионов завершился раунд плей-офф. После него определены все 36 участников основного раунда турнира.
Украинских команд в этом сезоне в Лиге чемпионов нет, сообщил портал Новини.LIVE.
Участники Лиги чемпионов сезона 2025/2026
После определения всех участников, их поделят на четыре корзины и проведут жеребьевку, которая запланирована на 28 августа, в 19:00 по киевскому времени.
В первой корзине будут три клуба с украинцами. Действующий победитель ЛЧ "ПСЖ" с Ильей Забарным, "Реал" с Андреем Луниным и "Челси" с Михаилом Мудриком.
Александр Зинченко из "Арсенала" и Анатолий Трубин из "Бенфики" попали со своими командами во вторую корзину.
В третьей корзине находится "Олимпиакос" Романа Яремчука.
В четвертой корзине только в "Карабахе" играет украинец Алексей Кащук.
Состав корзин для жеребьевки:
Корзина 1: "ПСЖ" (Франция), "Реал Мадрид" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Интер Милан" (Италия), "Челси" (Англия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Барселона" (Испания).
Корзина 2: "Арсенал" (Англия), "Байер" (Германия), "Атлетико Мадрид" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Аталанта" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Айнтрахт" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).
Корзина 3: "Тоттенхэм" (Англия), "ПСВ Айндховен" (Нидерланды), "Аякс" (Нидерланды), "Наполи" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Олимпиакос" (Греция), "Славия Прага" (Чехия), "Будо-Глимт" (Норвегия), "Марсель" (Франция).
Корзина 4: "Копенгаген" (Дания), "Монако" (Франция), "Галатасарай" (Турция), "Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия), "Карабах" (Азербайджан), "Атлетик Бильбао" (Испания), "Ньюкасл" (Англия), "Пафос" (Кипр), "Кайрат" (Казахстан).
