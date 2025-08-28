Визначені всі учасники Ліги чемпіонів 2025/26: хто гратиме з українців

Анатолій Трубін. Фото: "Бенфіка"

У кваліфікації Ліги чемпіонів завершився раунд плей-оф. Після нього визначено всі 36 учасників основного раунду турніру.

Українських команд цього сезону в Лізі чемпіонів немає, повідомив портал Новини.LIVE.

Учасники Ліги чемпіонів сезону 2025/2026

Після визначення всіх учасників, їх поділять на чотири кошики і проведуть жеребкування, яке заплановане на 28 серпня, о 19:00 за київським часом.

У першому кошику будуть три клуби з українцями. Чинний переможець ЛЧ "ПСЖ" з Іллею Забарним, "Реал" з Андрієм Луніним та "Челсі" з Михайлом Мудриком.

Олександр Зінченко із "Арсеналу" та Анатолій Трубін із "Бенфіки" потрапили зі своїми командами в другий кошик.

У третьому кошику знаходиться "Олімпіакос" Романа Яремчука.

В четвертому кошику лише в "Карабаху" грає українець Олексій Кащук.

Склад кошиків для жеребкування:

Кошик 1: "ПСЖ" (Франція), "Реал Мадрид" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Баварія" (Німеччина), "Ліверпуль" (Англія), "Інтер Мілан" (Італія), "Челсі" (Англія), "Боруссія Дортмунд" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія).

Кошик 2: "Арсенал" (Англія), "Байєр" (Німеччина), "Атлетіко Мадрид" (Іспанія), "Бенфіка" (Португалія), "Аталанта" (Італія), "Вільярреал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Айнтрахт" (Німеччина), "Брюгге" (Бельгія).

Кошик 3: "Тоттенхем" (Англія), "ПСВ Айндховен" (Нідерланди), "Аякс" (Нідерланди), "Наполі" (Італія), "Спортінг" (Португалія), "Олімпіакос" (Греція), "Славія Прага" (Чехія), "Будо-Глімт" (Норвегія), "Марсель" (Франція).

Кошик 4: "Копенгаген" (Данія), "Монако" (Франція), "Галатасарай" (Туреччина), "Юніон Сен-Жілуаз" (Бельгія), "Карабах" (Азербайджан), "Атлетік Більбао" (Іспанія), "Ньюкасл" (Англія), "Пафос" (Кіпр), "Кайрат" (Казахстан).

