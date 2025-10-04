Видео
Главная Спорт Обладатель Золотого мяча может возглавить сборную Узбекистана

Обладатель Золотого мяча может возглавить сборную Узбекистана

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 17:07
Каннаваро может возглавить сборную Узбекистана
Фабио Каннаваро (справа) и Карло Анчелотти. Фото: Luca Amedeo Bizzarri - FIGC/FIGC via Getty Images

Футбольная ассоциация Узбекистана официально прокомментировала слухи о переговорах с экс-капитаном сборной Италии и чемпионом мира 2006 года Фабио Каннаваро.

Сообщения о возможном назначении специалиста появились ранее в азиатских и европейских СМИ, сообщает портал Vesti.kz

В заявлении UFA подтверждается, что организация ведет работу по привлечению международных экспертов, способных укрепить национальную команду. Среди рассматриваемых кандидатов фигурирует и Каннаваро, который в 2006 году получил Золотой мяч и был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА. 

Фабио Каннаваро
Фабио Каннаваро во время матча. Фото: Marko Lukunic/Pixsell/MB Media/Getty Images

Насколько реально назначение Каннаваро

Ассоциация подчеркнула, что ведет системную работу по подготовке сборной к следующему этапу отбора на чемпионат мира. Особое внимание уделяется развитию структуры футбола в стране и повышению уровня национальной команды за счет обмена опытом с ведущими специалистами.

Каннаваро — возможный выбор для нового цикла
Ранее ряд изданий сообщил, что итальянец уже дал устное согласие возглавить сборную Узбекистана. Однако официального подтверждения этого пока нет. По данным источников, переговоры продолжаются, а окончательное решение будет принято после завершения текущего отборочного цикла.

Действующим главным тренером сборной Узбекистана остается Тимур Кападзе. Именно под его руководством команда завоевала путевку на чемпионат мира-2026, сменив по ходу квалификации словенца Сречко Катанеца.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
