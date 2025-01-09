Рукопожатие Пушича и Каннаваро — почему Шахтер удалил видео

Игроки "Шахтера" и "Динамо" Загреб перед матчем. Фото: Facebook "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" в рамках подготовки ко второй части сезона сыграл товарищеский матч с "Динамо" Загреб. Матч закончился вничью 2:2, но не только счет привлек внимание фанатов.

"Шахтер" перед матчем опубликовал в Instagram видео с теплой встречей и рукопожатием между тренерами команд, но потом удалил его, сообщает "Трибуна".

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Почему "Шахтер" мог удалить видео Пушича и Каннаваро

Вполне вероятной причиной может стать то, что итальянский наставник хорватского клуба в ноябре 2024 года посещал Россию и активно пиарил один из местных турниров.

Стоит отметить, что до того Фабио Каннаваро участвовал в благотворительном матче, организованном для помощи Украине, который прошел в Лондоне.

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