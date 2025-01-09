Рукостискання Пушича та Каннаваро — чому Шахтар видалив відео

Гравці "Шахтаря" та "Динамо" Загреб перед матчем. Фото: Facebook "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" в рамках підготовки до другої частини сезону зіграв товариський матч з "Динамо" Загреб. Матч закінчився внічию 2:2, але не тільки рахунок привернув увагу фанатів.

"Шахтар" перед матчем опублікував в Instagram відео з теплою зустріччю та рукостисканням між тренерами команд, але потім видалив його, повідомляє "Трибуна".

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Марино Пушич та Фабіо Каннаваро привітались перед матчем. Цей момент потрапив і на фото, і на відео, але кадри були видалені.

Чому "Шахтар" міг видалити відео Пушича та Каннаваро

Цілком вірогідною причиною може стати те, що італійський наставник хорватського клубу у листопаді 2024 року відвідував Росію та активно піарив один із місцевих турнірів.

Варто відзначити, що до того Фабіо Каннаваро брав участь у благодійному матчі, організованому задля допомоги Україні, який пройшов у Лондоні.

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