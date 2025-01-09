Шахтар веде активну боротьбу за гравця Ворскли Крупського — що відомо

Гравець "Ворскли" Ілля Крупський. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Одна із найбільших трансферних "саг" в Україні продовжується. Вона пов'язана з перспективним українським захисником.

Донецький "Шахтар" веде активну боротьбу із харківським "Металістом 1925" за правого захисника "Ворскли" Іллю Крупського, повідомляє ТаТоТаке.

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За даними джерел, "Шахтар" зробив нову пропозицію гравцю. Це покращена пропозиція особистого контракту.

Інсайд про Крупського. Фото: скриншот ТаТоТаке

Крупський на роздоріжжі

"Шахтар" та "Металіст 1925" активували клаусулу футболіста, тобто рішення залишилось за самим футболістом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Крупський схиляється до переходу до харків'ян.

Нова пропозиція "Шахтаря" Крупському містить вдвічі більшу зарплатню гравцю, ніж пропонує "Металіст 1925". До того ж, гравцю пообіцяли особисті підписні бонуси.

"Крупський заробить мільйон тільки у перший рік контракту (разом з підйомними)", — повідомляють в ТаТоТаке.

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