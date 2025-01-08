Крупський може перейти не в Шахтар, а в інший український клуб — деталі

Гравець "Ворскли" та збірної України Ілля Крупський. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Зимове трансферне вікно відкрито з 1 січня 2025 року. Українські клуби проводять активні трансферні кампанії, деякі із гравців досі "на олівці" багатьох команд.

Захисник полтавської "Ворскли" Ілля Крупський може перейти не до "Шахтаря", як повідомлялося раніше, а до іншого українського клубу, повідомляє BurBuzz.

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Інсайд про Крупського. Фото: скриншот BurBuzz

Хто хоче придбати Крупського

Харківський "Металіст 1925" активував опцію викупу контракту Крупського за 3 млн євро. Що спонукало "Шахтар" зробити те ж саме.

"Ворскла", за даними Бурбаса, прийняла обидві пропозиції, тепер вибір за гравцем.

Раніше повідомлялося, що Іллею Крупським цікавляться декілька клубів з американської MLS. Але далі цікавості, схоже, справа не дійшла.

Нагадаємо, перспективний гравець збірної України може повернутися з Польщі на батьківщину.

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