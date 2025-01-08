Крупський може перейти не в Шахтар, а в інший український клуб — деталі

Неочікуваний клуб може завадити Шахтарю придбати Крупського
Зимове трансферне вікно відкрито з 1 січня 2025 року. Українські клуби проводять активні трансферні кампанії, деякі із гравців досі "на олівці" багатьох команд.
Захисник полтавської "Ворскли" Ілля Крупський може перейти не до "Шахтаря", як повідомлялося раніше, а до іншого українського клубу, повідомляє BurBuzz.
Історія з переходом Крупського продовжується. На нього продовжують претендувати не лише українські, але й закордонні клуби.
Хто хоче придбати Крупського
Харківський "Металіст 1925" активував опцію викупу контракту Крупського за 3 млн євро. Що спонукало "Шахтар" зробити те ж саме.
"Ворскла", за даними Бурбаса, прийняла обидві пропозиції, тепер вибір за гравцем.
Раніше повідомлялося, що Іллею Крупським цікавляться декілька клубів з американської MLS. Але далі цікавості, схоже, справа не дійшла.
Нагадаємо, перспективний гравець збірної України може повернутися з Польщі на батьківщину.
"Олександрія" хоче посилитись колишнім гравцем збірної Франції.
"Полісся" підпише контракт с колишнім гравцем київського "Динамо".
Відомо, де пропала і як виглядає колишня українська плавчиня Яна Клочкова.
Дружина гравця київського "Динамо" Максима Брагару поділилася новою фотосесією.
Читайте Новини.LIVE!