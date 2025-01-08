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Неожиданный клуб может помешать Шахтеру приобрести Крупского

8 января 2025 23:53
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Крупский может перейти не в Шахтер, а в другой украинский клуб — детали
Игрок "Ворсклы" и сборной Украины Илья Крупский. Фото: instagram.com/krupskiy_27
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Зимнее трансферное окно открыто с 1 января 2025 года. Украинские клубы проводят активные трансферные кампании, некоторые из игроков до сих пор "на карандаше" многих команд.

Защитник полтавской "Ворсклы" Илья Крупский может перейти не в "Шахтер", как сообщалось ранее, а в другой украинский клуб, сообщает BurBuzz.

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История с переходом Крупского продолжается. На него продолжают претендовать не только украинские, но и зарубежные клубы.

Бурбас и Крупский
Инсайд о Крупском. Фото: скриншот BurBuzz

Кто хочет приобрести Крупского

Харьковский "Металлист 1925" активировал опцию выкупа контракта Крупского за 3 млн евро. Что побудило "Шахтер" сделать то же самое.

"Ворскла", по данным Бурбаса, приняла оба предложения, теперь выбор за игроком.

Ранее сообщалось, что Ильей Крупским интересуются несколько клубов из американской MLS. Но дальше любопытства, похоже, дело не дошло.

Напомним, перспективный игрок сборной Украины может вернуться из Польши на родину.

"Александрия" хочет усилиться бывшим игроком сборной Франции.

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спорт футбол ФК Шахтер УПЛ Ворскла ФК Металлист 1925 Илья Крупский

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