Крупский может перейти не в Шахтер, а в другой украинский клуб — детали

Игрок "Ворсклы" и сборной Украины Илья Крупский. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Зимнее трансферное окно открыто с 1 января 2025 года. Украинские клубы проводят активные трансферные кампании, некоторые из игроков до сих пор "на карандаше" многих команд.

Защитник полтавской "Ворсклы" Илья Крупский может перейти не в "Шахтер", как сообщалось ранее, а в другой украинский клуб, сообщает BurBuzz.

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Инсайд о Крупском. Фото: скриншот BurBuzz

Кто хочет приобрести Крупского

Харьковский "Металлист 1925" активировал опцию выкупа контракта Крупского за 3 млн евро. Что побудило "Шахтер" сделать то же самое.

"Ворскла", по данным Бурбаса, приняла оба предложения, теперь выбор за игроком.

Ранее сообщалось, что Ильей Крупским интересуются несколько клубов из американской MLS. Но дальше любопытства, похоже, дело не дошло.

Напомним, перспективный игрок сборной Украины может вернуться из Польши на родину.

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