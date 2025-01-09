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Шахтер устроил "драку" с Металлистом 1925 за "нового Лужного"

9 января 2025 19:17
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Шахтер ведет активную борьбу за игрока Ворсклы Крупского — что известно
Игрок "Ворсклы" Илья Крупский. Фото: instagram.com/krupskiy_27
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Одна из крупнейших трансферных "саг" в Украине продолжается. Она связана с перспективным украинским защитником.

Донецкий "Шахтер" ведет активную борьбу с харьковским "Металлистом 1925" за правого защитника "Ворсклы" Илью Крупского, сообщает ТаТоТаке.

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По данным источников, "Шахтер" сделал новое предложение игроку. Это улучшенное предложение личного контракта.

ТаТоТаке о Крупском
Инсайд о Крупском. Фото: скриншот ТаТоТаке

Крупский на распутье

"Шахтер" и "Металлист 1925" активировали клаусулу футболиста, то есть решение осталось за самим футболистом.

Ранее СМИ сообщали, что Крупский склоняется к переходу к харьковчанам.

Новое предложение "Шахтера" Крупскому содержит вдвое большую зарплату игроку, чем предлагает "Металлист 1925". К тому же, игроку пообещали личные подписные бонусы.

"Крупский заработает миллион только в первый год контракта (вместе с подъемными)", — сообщают в ТаТоТаке.

Напомним, стало известно, где пропала украинская олимпийская чемпионка Яна Клочкова.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить "Реал" на другой клуб.

"Александрия" может подписать игрока, который поиграл в чемпионате Франции.

Киевское "Динамо" просматривает кандидата на позицию центрального защитника.

"Ворскла" хочет подписать лучшего бомбардира УПЛ.

спорт футбол ФК Шахтер Ворскла ФК Металлист 1925 Илья Крупский

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18:51 Удар РФ по Запорожью — Зеленский напомнил партнерам об обещаниях

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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