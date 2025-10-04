Каннаваро може очолити збірну Узбекистану

Фабіо Каннаваро (праворуч) та Карло Анчелотті. Фото: Luca Amedeo Bizzarri - FIGC/FIGC via Getty Images

Футбольна асоціація Узбекистану офіційно прокоментувала чутки про переговори з екскапітаном збірної Італії та чемпіоном світу 2006 року Фабіо Каннаваро.

Повідомлення про можливе призначення фахівця з'явилися раніше в азіатських та європейських ЗМІ, повідомляє портал Vesti.kz.

Реклама

Читайте також:

У заяві UFA підтверджується, що організація веде роботу із залучення міжнародних експертів, здатних зміцнити національну команду. Серед кандидатів, які розглядаються, фігурує і Каннаваро, який у 2006 році отримав Золотий м'яч та був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА.

Фабіо Каннаваро під час матчу. Фото: Marko Lukunic/Pixsell/MB Media/Getty Images

Наскільки реальне призначення Каннаваро

Асоціація підкреслила, що веде системну роботу з підготовки збірної до наступного етапу відбору на чемпіонат світу. Особлива увага приділяється розвитку структури футболу в країні та підвищенню рівня національної команди внаслідок обміну досвідом із провідними фахівцями.

Каннаваро — можливий вибір для нового циклу

Раніше низка видань повідомила, що італієць уже дав усну згоду очолити збірну Узбекистану. Однак офіційного підтвердження цього поки що немає. За даними джерел, переговори тривають, а остаточне рішення буде ухвалено після завершення поточного відбіркового циклу.

Чинним головним тренером збірної Узбекистану залишається Тимур Кападзе. Саме під його керівництвом команда виборола путівку на чемпіонат світу-2026, змінивши під час кваліфікації словенця Сречко Катанеца.

Нагадаємо, колишній форвард збірної України Артем Мілевський назвав причину свого звільнення від мобілізації.

Відомий російський тренер дав пораду Олександру Усику на тлі чуток про бій українця за правилами ММА.