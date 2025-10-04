Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Володар Золотого м'яча може очолити збірну Узбекистану

Володар Золотого м'яча може очолити збірну Узбекистану

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 17:07
Каннаваро може очолити збірну Узбекистану
Фабіо Каннаваро (праворуч) та Карло Анчелотті. Фото: Luca Amedeo Bizzarri - FIGC/FIGC via Getty Images

Футбольна асоціація Узбекистану офіційно прокоментувала чутки про переговори з екскапітаном збірної Італії та чемпіоном світу 2006 року Фабіо Каннаваро.

Повідомлення про можливе призначення фахівця з'явилися раніше в азіатських та європейських ЗМІ, повідомляє портал Vesti.kz.

Реклама
Читайте також:

У заяві UFA підтверджується, що організація веде роботу із залучення міжнародних експертів, здатних зміцнити національну команду. Серед кандидатів, які розглядаються, фігурує і Каннаваро, який у 2006 році отримав Золотий м'яч та був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА.

Фабио Каннаваро
Фабіо Каннаваро під час матчу. Фото: Marko Lukunic/Pixsell/MB Media/Getty Images

Наскільки реальне призначення Каннаваро

Асоціація підкреслила, що веде системну роботу з підготовки збірної до наступного етапу відбору на чемпіонат світу. Особлива увага приділяється розвитку структури футболу в країні та підвищенню рівня національної команди внаслідок обміну досвідом із провідними фахівцями.

Каннаваро — можливий вибір для нового циклу
Раніше низка видань повідомила, що італієць уже дав усну згоду очолити збірну Узбекистану. Однак офіційного підтвердження цього поки що немає. За даними джерел, переговори тривають, а остаточне рішення буде ухвалено після завершення поточного відбіркового циклу.

Чинним головним тренером збірної Узбекистану залишається Тимур Кападзе. Саме під його керівництвом команда виборола путівку на чемпіонат світу-2026, змінивши під час кваліфікації словенця Сречко Катанеца.

Нагадаємо, колишній форвард збірної України Артем Мілевський назвав причину свого звільнення від мобілізації.

Відомий російський тренер дав пораду Олександру Усику на тлі чуток про бій українця за правилами ММА.

спорт футбол тренер Фабіо Каннаваро Збірна Узбекистану з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації