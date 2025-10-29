Видео
Уоррен объяснил, чем Уордли опасен для Усика

Дата публикации 29 октября 2025 15:13
обновлено: 15:13
Уордли готов к бою с Усиком — мнение Фрэнка Уоррена
Фабио Уордли во время боя. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Тайсона Фьюри, Мозеса Итаумы и других звезд мирового бокса, высказался о перспективах своего подопечного Фабио Уордли.

Уоррен отметил, что многие недооценивают уровень соперников Уордли, забывая о его ключевом преимуществе — мощи ударов, сообщает Frank Warren's Queensberry Promotion.

После сенсационной победы над Джозефом Паркером Фабио Уордли стал временным чемпионом WBO и WBA, приблизившись к титульному бою против Александра Усика.

Фрэнк Уоррен заявил, что Фабио Уордли обладает редким сочетанием физической силы и хладнокровия, что делает его опасным противником даже для опытных чемпионов. 

Александр Усик
Александр Усик с бойцом ВСУ. Фото: instagram.com/liut.npu/

Победа над Паркером не только принесла Уордли два пояса, но и сделала его обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира. В команде британца уверены, что его агрессивный стиль и уверенность могут стать неожиданным испытанием для Усика, известного своей скоростью и техникой.

Почему Уоррен верит в шансы Уордли против Усика

Промоутер подчеркнул, что Фабио не боится громких имен и уже доказал готовность к боям на высшем уровне. Он убежден, что при правильной стратегии британец способен навязать борьбу даже чемпиону, которого считают лучшим технарем дивизиона.

"Все говорят о том, что Уордли не дрался с топами, но у него есть главное оружие — удар, который может все изменить. Если он поймает соперника, бой может закончиться мгновенно. Даже Усик не станет исключением, нужно лишь достать его и попасть точно. Фабио не ищет легких путей, он хочет именно таких боев", — рассказал Уоррен. 

Напомним, Мэнни Пакьяо объявил о прогрессе в переговорах с Флойдом Мейвезером и Василием Ломаченко об организации боев. 

Тем временем Василий Ломаченко впервые за последний год показался на публике, но сделал это не в Украине. 

Один из лидеров "Полесья" Владислав Велетень рассказал, почему решил не возвращаться в киевское "Динамо". 

спорт Александр Усик бокс Фабио Уордли Бой Усик — Уордли
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
