Вордлі готовий до бою з Усиком — думка Френка Воррена

Фабіо Вордлі під час бою. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Відомий британський промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Тайсона Ф'юрі, Мозеса Ітауми та інших зірок світового боксу, висловився про перспективи свого підопічного Фабіо Вордлі.

Воррен зазначив, що багато хто недооцінює рівень суперників Вордлі, забуваючи про його ключову перевагу — міць ударів, повідомляє Frank Warren's Queensberry Promotion.

Після сенсаційної перемоги над Джозефом Паркером Фабіо Вордлі став тимчасовим чемпіоном WBO та WBA, наблизившись до титульного бою проти Олександра Усика.

Френк Воррен заявив, що Фабіо Вордлі володіє рідкісним поєднанням фізичної сили та холоднокровності, що робить його небезпечним противником навіть для досвідчених чемпіонів.

Олександр Усик із бійцем ЗСУ. Фото: instagram.com/liut.npu/

Перемога над Паркером не тільки принесла Вордлі два пояси, а й зробила його обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу. У команді британця впевнені, що його агресивний стиль та впевненість можуть стати несподіваним випробуванням для Усика, відомого своєю швидкістю та технікою.

Чому Воррен вірить у шанси Вордлі проти Усика

Промоутер наголосив, що Фабіо не боїться гучних імен і вже довів готовність до боїв на найвищому рівні. Він переконаний, що за правильної стратегії британець здатен нав'язати боротьбу навіть чемпіону, якого вважають найкращим технарем дивізіону.

"Усі говорять про те, що Вордлі не бився з топами, але в нього є головна зброя — удар, який може все змінити. Якщо він спіймає суперника, бій може закінчитися миттєво. Навіть Усик не стане винятком, потрібно лише дістати його і влучити точно. Фабіо не шукає легких шляхів, він хоче саме таких боїв", — розповів Воррен.

