Кто возглавит Ворсклу после увольнения Бабича

Полтавский клуб "Ворскла" официально объявил об окончании сотрудничества с главным тренером Александром Бабичем. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Уже назначены исполняющие обязанности на ближайшее время, сообщает пресс-служба клуба.

В качестве временного главного тренера клуба указан Валерий Куценко, который ранее работал помощником в штабе Бабича. В тылу с вратарями продолжит трудиться Дмитрий Стойко, а аналитическую поддержку окажет Сергей Приходько.

Что не получилось у Бабича

Сообщается, что руководство "Ворсклы" выражает благодарность Александру Бабичу за его вклад и желает дальнейших успехов в тренерской карьере. В официальном релизе клуб подчеркивает, что решение принято взвешенно, с учётом текущей турнирной ситуации и необходимости изменения курса.

Источники уточняют, что увольнение обусловлено не только результатами матчей, но и внутренними ожиданиями от команды: последние встречи "Ворсклы" сопровождались ослабленным игровым строем, а болельщики усиливали давление на руководство.

