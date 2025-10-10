Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ворскла уволила главного тренера — кто придет в команду

Ворскла уволила главного тренера — кто придет в команду

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 14:01
Кто возглавит Ворсклу после увольнения Бабича
Александр Бабич в "Ворскле". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Полтавский клуб "Ворскла" официально объявил об окончании сотрудничества с главным тренером Александром Бабичем. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Уже назначены исполняющие обязанности на ближайшее время, сообщает пресс-служба клуба.

Реклама
Читайте также:

В качестве временного главного тренера клуба указан Валерий Куценко, который ранее работал помощником в штабе Бабича. В тылу с вратарями продолжит трудиться Дмитрий Стойко, а аналитическую поддержку окажет Сергей Приходько. 

Александр Бабич
Александр Бабич во время матча. Фото: УНИАН

Что не получилось у Бабича

Сообщается, что руководство "Ворсклы" выражает благодарность Александру Бабичу за его вклад и желает дальнейших успехов в тренерской карьере. В официальном релизе клуб подчеркивает, что решение принято взвешенно, с учётом текущей турнирной ситуации и необходимости изменения курса.

Источники уточняют, что увольнение обусловлено не только результатами матчей, но и внутренними ожиданиями от команды: последние встречи "Ворсклы" сопровождались ослабленным игровым строем, а болельщики усиливали давление на руководство. 

Напомним, украинский вингер Михаил Мудрика "нашел новую подработку" в ожидании возвращения на поле. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал кадровые потери команды перед поединком с Исландией. 

спорт футбол тренер Ворскла Александр Бабич
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации