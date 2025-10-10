Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ворскла звільнила головного тренера — хто прийде в команду

Ворскла звільнила головного тренера — хто прийде в команду

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 14:01
Хто очолить Ворсклу після звільнення Бабича
Олександр Бабич у "Ворсклі". Фото: instagram.com/fcvp.official/

Полтавський клуб "Ворскла" офіційно оголосив про закінчення співпраці з головним тренером Олександром Бабичем. Рішення набуває чинності відсьогодні.

Уже призначено виконувачів обов'язків на найближчий час, повідомляє пресслужба клубу.

Реклама
Читайте також:

Тимчасовим головним тренером клубу вказано Валерія Куценка, який раніше працював помічником у штабі Бабича. У тилу з воротарями продовжить працювати Дмитро Стойко, а аналітичну підтримку надасть Сергій Приходько.

Александр Бабич
Олександр Бабич під час матчу. Фото: УНІАН

Що не вийшло у Бабича

Повідомляється, що керівництво "Ворскли" висловлює подяку Олександру Бабичу за його внесок та бажає подальших успіхів у тренерській кар'єрі. В офіційному релізі клуб підкреслює, що рішення ухвалено виважено, з урахуванням поточної турнірної ситуації та необхідності зміни курсу.

Джерела уточнюють, що звільнення зумовлене не тільки результатами матчів, а й внутрішніми очікуваннями від команди: останні зустрічі "Ворскли" супроводжувалися ослабленим ігровим ладом, а вболівальники посилювали тиск на керівництво.

Нагадаємо, український вінгер Михайло Мудрика "знайшов новий підробіток" в очікуванні повернення на поле.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав кадрові втрати команди перед поєдинком з Ісландією.

спорт футбол тренер Ворскла Олександр Бабич
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації