Хто очолить Ворсклу після звільнення Бабича

Полтавський клуб "Ворскла" офіційно оголосив про закінчення співпраці з головним тренером Олександром Бабичем. Рішення набуває чинності відсьогодні.

Уже призначено виконувачів обов'язків на найближчий час, повідомляє пресслужба клубу.

Тимчасовим головним тренером клубу вказано Валерія Куценка, який раніше працював помічником у штабі Бабича. У тилу з воротарями продовжить працювати Дмитро Стойко, а аналітичну підтримку надасть Сергій Приходько.

Що не вийшло у Бабича

Повідомляється, що керівництво "Ворскли" висловлює подяку Олександру Бабичу за його внесок та бажає подальших успіхів у тренерській кар'єрі. В офіційному релізі клуб підкреслює, що рішення ухвалено виважено, з урахуванням поточної турнірної ситуації та необхідності зміни курсу.

Джерела уточнюють, що звільнення зумовлене не тільки результатами матчів, а й внутрішніми очікуваннями від команди: останні зустрічі "Ворскли" супроводжувалися ослабленим ігровим ладом, а вболівальники посилювали тиск на керівництво.

