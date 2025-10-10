Хто очолить Ворсклу після звільнення Бабича

Ворскла звільнила головного тренера — хто прийде в команду
Полтавський клуб "Ворскла" офіційно оголосив про закінчення співпраці з головним тренером Олександром Бабичем. Рішення набуває чинності відсьогодні.
Уже призначено виконувачів обов'язків на найближчий час, повідомляє пресслужба клубу.
Тимчасовим головним тренером клубу вказано Валерія Куценка, який раніше працював помічником у штабі Бабича. У тилу з воротарями продовжить працювати Дмитро Стойко, а аналітичну підтримку надасть Сергій Приходько.
Що не вийшло у Бабича
Повідомляється, що керівництво "Ворскли" висловлює подяку Олександру Бабичу за його внесок та бажає подальших успіхів у тренерській кар'єрі. В офіційному релізі клуб підкреслює, що рішення ухвалено виважено, з урахуванням поточної турнірної ситуації та необхідності зміни курсу.
Джерела уточнюють, що звільнення зумовлене не тільки результатами матчів, а й внутрішніми очікуваннями від команди: останні зустрічі "Ворскли" супроводжувалися ослабленим ігровим ладом, а вболівальники посилювали тиск на керівництво.
Нагадаємо, український вінгер Михайло Мудрика "знайшов новий підробіток" в очікуванні повернення на поле.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав кадрові втрати команди перед поєдинком з Ісландією.
Читайте Новини.LIVE!