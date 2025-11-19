Гаити исторически вышла на ЧМ 2026 впервые с 1974 года — интересные факты

Болельщики сборной Гаити по футболу празднуют выход на чемпионат мира-2026. Фото: Reuters

Сборная Гаити совершила исторический прорыв, оформив выход на чемпионат мира по футболу-2026. Команда впервые с 1974 года сыграет на мундиале.

Гаитянцы стали самой большой неожиданностью турнира, сообщил портал Новини.LIVE.

🇭🇹



Tras su victoria ante Nicaragua, los haitianos miraron el final del Costa Rica vs Honduras en celulares.



Así fue su festejo al enterarse que jugarán un Mundial tras 52 años de no clasificarse.



pic.twitter.com/m31G2kU7xF - Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) 19 ноября 2025 года

Невероятный успех Гаити

Сборная Гаити, которая с 2021 года не играет дома, гарантировала себе путевку благодаря победе над Никарагуа (2:0) и ничьи между Коста-Рикой и Гондурасом, что позволило команде удержать первое место в группе C третьего раунда квалификации КОНКАКАФ.

В общем Гаити завершило группу с 11 очками и разницей мячей 9:6, опередив Гондурас и некогда регулярного участника мировых первенств Коста-Рику.

" Вопреки всему, Гаити квалифицировались на чемпионат мира всего лишь во второй раз в истории. Какое достижение ❤️🇭🇹 "



🎶Nou pa gen Leta,

Ayiti kalifye🎶#SonLaria https://t.co/uwDcpkqVlp pic.twitter.com/cp2TJhXf4J - Gilbert Mirambeau Jr. 🇭🇹 (@GibszZZz) November 19, 2025

Этот выход стал важной частью сенсационного завершения отбора в Северной и Центральной Америке, где вместе с Гаити на ЧМ пробились Кюрасао и Панама. Для Панамы и Гаити эта квалификация — лишь вторая в истории.

Гаити последний раз играло на ЧМ в 1974 году, когда команда, хотя и не вышла в плей-офф, но красиво сыграла против Италии.

Футбол в Гаити десятилетиями страдал от экономической нестабильности, криминальных разборок, природных катастроф и упадка инфраструктуры. Однако новое поколение игроков, многие из которых выступают во Франции, США и Канаде, дало сборной шанс на возрождение. В 2010-х федерация начала активно вкладывать в академии и зарубежные тренировочные программы, что в итоге принесло результат.

На ЧМ-2026, который будут принимать США, Канада и Мексика, Гаити станет одной из самых интересных сборных на уровне с Кюрасао.

Кроме Гаити, от КОНКАКАФ на чемпионат мира поедут Канада, США, Мексика, Панама и Кюрасао. Еще две сборные — Суринам и Ямайка — продолжат борьбу в межконтинентальном плейоф.

