Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Впервые за 54 года Гаити снова едет на ЧМ-2026 — что известно

Впервые за 54 года Гаити снова едет на ЧМ-2026 — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 18:20
обновлено: 18:24
Гаити исторически вышла на ЧМ 2026 впервые с 1974 года — интересные факты
Болельщики сборной Гаити по футболу празднуют выход на чемпионат мира-2026. Фото: Reuters

Сборная Гаити совершила исторический прорыв, оформив выход на чемпионат мира по футболу-2026. Команда впервые с 1974 года сыграет на мундиале.

Гаитянцы стали самой большой неожиданностью турнира, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Невероятный успех Гаити

Сборная Гаити, которая с 2021 года не играет дома, гарантировала себе путевку благодаря победе над Никарагуа (2:0) и ничьи между Коста-Рикой и Гондурасом, что позволило команде удержать первое место в группе C третьего раунда квалификации КОНКАКАФ.

В общем Гаити завершило группу с 11 очками и разницей мячей 9:6, опередив Гондурас и некогда регулярного участника мировых первенств Коста-Рику.

Этот выход стал важной частью сенсационного завершения отбора в Северной и Центральной Америке, где вместе с Гаити на ЧМ пробились Кюрасао и Панама. Для Панамы и Гаити эта квалификация — лишь вторая в истории.

Гаити последний раз играло на ЧМ в 1974 году, когда команда, хотя и не вышла в плей-офф, но красиво сыграла против Италии.

Футбол в Гаити десятилетиями страдал от экономической нестабильности, криминальных разборок, природных катастроф и упадка инфраструктуры. Однако новое поколение игроков, многие из которых выступают во Франции, США и Канаде, дало сборной шанс на возрождение. В 2010-х федерация начала активно вкладывать в академии и зарубежные тренировочные программы, что в итоге принесло результат.

На ЧМ-2026, который будут принимать США, Канада и Мексика, Гаити станет одной из самых интересных сборных на уровне с Кюрасао.

Кроме Гаити, от КОНКАКАФ на чемпионат мира поедут Канада, США, Мексика, Панама и Кюрасао. Еще две сборные — Суринам и Ямайка — продолжат борьбу в межконтинентальном плейоф.

Напомним, ранее Мирон Маркевич сделал заявление относительно сборной Украины.

Жена Александра Зинченко Влада высказалась относительно Александра Зубкова.

футбол Гаити ЧМ-2026 по футболу Америка КОНКАКАФ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации