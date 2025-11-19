Відео
Головна Спорт Вперше за 54 роки Гаїті знову їде на ЧС-2026 — що відомо

Вперше за 54 роки Гаїті знову їде на ЧС-2026 — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 18:20
Оновлено: 18:24
Гаїті історично вийшла на ЧС 2026 вперше з 1974 року — цікаві факти
Уболівальники збірної Гаїті з футболу святкують вихід на чемпіонат світу-2026. Фото: Reuters

Збірна Гаїті здійснила історичний прорив, оформивши вихід на чемпіонат світу з футболу-2026. Команда вперше з 1974 року зіграє на мундіалі.

Гаїтянці стали найбільшою несподіванкою турніру, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Неймовірний успіх Гаїті

Збірна Гаїті, яка з 2021 року не грає вдома, гарантувала собі путівку завдяки перемозі над Нікарагуа (2:0) та нічиї між Коста-Рикою й Гондурасом, що дозволило команді втримати перше місце у групі C третього раунду кваліфікації КОНКАКАФ.

Загалом Гаїті завершило групу з 11 очками та різницею м’ячів 9:6, випередивши Гондурас та колись регулярного учасника світових першостей Коста-Рику.

Цей вихід став важливою частиною сенсаційного завершення відбору у Північній та Центральній Америці, де разом із Гаїті на ЧС пробилися Кюрасао та Панама. Для Панами та Гаїті ця кваліфікація — лише друга в історії.

Гаїті востаннє грало на ЧС у 1974 році, коли команда, хоча й не вийшла в плей-оф, але красиво зіграла проти Італії.

Футбол у Гаїті десятиліттями страждав від економічної нестабільності, кримінальних розбірок, природних катастроф та занепаду інфраструктури. Проте нове покоління гравців, багато з яких виступають у Франції, США та Канаді, дало збірній шанс на відродження. У 2010-х федерація почала активно вкладати в академії та закордонні тренувальні програми, що зрештою принесло результат.

На ЧС-2026, який прийматимуть США, Канада та Мексика, Гаїті стане однією з найцікавіших збірних на рівні з Кюрасао.

Окрім Гаїті, від КОНКАКАФ на чемпіонат світу поїдуть Канада, США, Мексика, Панама та Кюрасао. Ще дві збірні — Суринам та Ямайка — продовжать боротьбу у міжконтинентальному плейоф.

футбол Гаїті ЧС-2026 з футболу Америка КОНКАКАФ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
