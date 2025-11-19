Гаїті історично вийшла на ЧС 2026 вперше з 1974 року — цікаві факти

Уболівальники збірної Гаїті з футболу святкують вихід на чемпіонат світу-2026. Фото: Reuters

Збірна Гаїті здійснила історичний прорив, оформивши вихід на чемпіонат світу з футболу-2026. Команда вперше з 1974 року зіграє на мундіалі.

Гаїтянці стали найбільшою несподіванкою турніру, повідомив портал Новини.LIVE.

🇭🇹



Tras su victoria ante Nicaragua, los haitianos miraron el final del Costa Rica vs Honduras en celulares.



Así fue su festejo al enterarse que jugarán un Mundial tras 52 años de no clasificarse.



pic.twitter.com/m31G2kU7xF — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 19, 2025

Неймовірний успіх Гаїті

Збірна Гаїті, яка з 2021 року не грає вдома, гарантувала собі путівку завдяки перемозі над Нікарагуа (2:0) та нічиї між Коста-Рикою й Гондурасом, що дозволило команді втримати перше місце у групі C третього раунду кваліфікації КОНКАКАФ.

Загалом Гаїті завершило групу з 11 очками та різницею м’ячів 9:6, випередивши Гондурас та колись регулярного учасника світових першостей Коста-Рику.

« Against all odds, Haiti have qualified for the World Cup for just the second time EVER. What an accomplishment ❤️🇭🇹 »



🎶Nou pa gen Leta,

Ayiti kalifye🎶#SonLaria https://t.co/uwDcpkqVlp pic.twitter.com/cp2TJhXf4J — Gilbert Mirambeau Jr. 🇭🇹 (@GibszZZz) November 19, 2025

Цей вихід став важливою частиною сенсаційного завершення відбору у Північній та Центральній Америці, де разом із Гаїті на ЧС пробилися Кюрасао та Панама. Для Панами та Гаїті ця кваліфікація — лише друга в історії.

Гаїті востаннє грало на ЧС у 1974 році, коли команда, хоча й не вийшла в плей-оф, але красиво зіграла проти Італії.

Футбол у Гаїті десятиліттями страждав від економічної нестабільності, кримінальних розбірок, природних катастроф та занепаду інфраструктури. Проте нове покоління гравців, багато з яких виступають у Франції, США та Канаді, дало збірній шанс на відродження. У 2010-х федерація почала активно вкладати в академії та закордонні тренувальні програми, що зрештою принесло результат.

На ЧС-2026, який прийматимуть США, Канада та Мексика, Гаїті стане однією з найцікавіших збірних на рівні з Кюрасао.

Окрім Гаїті, від КОНКАКАФ на чемпіонат світу поїдуть Канада, США, Мексика, Панама та Кюрасао. Ще дві збірні — Суринам та Ямайка — продовжать боротьбу у міжконтинентальному плейоф.

