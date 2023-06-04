Всеукраинский Кубок Черного Моря по ММА собрал более 100 бойцов со всей страны

Масштабные состязания прошли в Одесской Юракадемии. Фото: Федерация бокса в Одесской области

Всеукраинский турнир по смешанным единоборствам ММА "Кубок Черного Моря" прошел в Одесской Юракадемии. Соревнования были организованы клубом спортивной борьбы "Чемпион", Федерацией смешанных единоборств ММА Украины в Одесской области при поддержке Федерации бокса в Одесской области и по инициативе Халида Мусаева.

Подробности в эксклюзивном материале спортивного журналиста Новини.LIVE.

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Среди участников соревнований были действующие чемпионы Европы и мира. Важно, что почетными гостями праздника стали военнослужащие ВСУ и 11 бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины, для них участие в спортивных и культурных мероприятиях — один из этапов восстановления и декомпрессии.

Среди уважаемых гостей присутствовал действующий боевой командир, мастер спорта по боксу Виталий Герсак. На торжественном открытии, минутой молчания, почтили память погибших воинов.

"Совсем недавно в Виннице прошел Чемпионат Украины, который собрал более 600 участников, мы планируем на следующий год собрать около 500 участников. Мы и в этом году планировали 2 октагоны установить. Дай Бог Победа не за горами и будут к нам еще больше участников приезжать", — говорит организатор турнира Александр Гордиенко.

Спорт для военных

Также организаторы уверяют, что важной частью во внедрении проектов по реабилитации и декомпрессии военных является спорт, предоставление необходимых условий, материально-технической базы и присоединение дипломированных специалистов, тренеров и спортивных психологов.

Одесская областная Федерация бокса запускает такое социальное направление. Комитет по стратегическому развитию и спортивно-медицинской поддержке. В рамках программы будут внедрены различные благотворительные проекты, гуманитарная поддержка и работа по реабилитации и декомпрессии военнослужащих, вовлечение их в спортивно-культурные массовые мероприятия.

"Такие мероприятия мотивируют и спортсменов и их родственников. Находящиеся в ротации военных получают положительные эмоции. Наша общая цель создать такое пространство, такой комитет, чтобы мы могли совершенствовать бойцов благодаря спорту", — рассказывает благотворительница и журналистка Елена Рабчук-Крилатова.

Военные получили принципиальный заряд положительных чувств. Фото: Федерация бокса в Одесской области

Бойцы нужны получать внимание, которого заслуживают. Быть почетными гостями на соревнованиях, получать возможность тренироваться с профессиональными тренерами и в лучших спортивных залах. Планируется, что дети военных также получат места в спортивных секциях.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла девятую ракетку мира россиянку Дарью Касаткину.