В Одесі відбулась нарада спортивних федерацій

Масштабна зустріч відбулась в Музеї Футболу. Фото: Надія Дев'ятіна

Нарада представників провідних спортивних федерацій Одеської області, управління фізичної культури й спорту Одеської ОДА, управління з фізичної культури та спорту міськради, НОК України в Одеській області відбулась за ініціативи федерації боксу Одеської області. Зустріч була направлена на об'єднання зусиль для подальшого розвитку спорту в регіоні в складних умовах воєнного часу.

За підсумками активної дискусії були прийняті рішення про підписання Меморандуму щодо взаємодії, передає спортивний журналіст Новини.LIVE.

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Зустріч в подібному масштабному етапі, коли за одним столом в унікальному Музеї футболу зібрались представники більш ніж 10 різних спортивних організацій та чиновника пройшла вперше за тривалий час.

Обговорювали створення нового майданчику для комунікацій, обмін досвідом, погодження спільних заходів, освітлення змагань у соціальних мережах учасників та використання матеріально-технічної бази на взаємовигідних умовах.

Важливим питанням є створення спільної спортивної медіаплатформи. Фото: Надія Дев'ятіна

Крім того, звернули увагу на важливе питання допомоги пораненим військовослужбовцям Сил Оборони, ЗСУ та НГУ, які повертаються з зони ведення бойових дій та яким необхідна реабілітація та декомпресія. В тому числі допомогу можна надавати українським героям завдяки спортивним умовам.

В планах проведення масштабних змагань

Учасниками зустрічі стали Валентина Кольчак начальник управління фізичної культури та спорту Одеської обласної державної адміністрації, Руслан Пуздрач начальник управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради, Мільчев начальник відділення національного олімпійського комітету України в Одеській області, та керівники таких видів спорту, як вільна та греко-римська боротьба, тайський бокс, ММА, дзюдо, ушу, кікбоксинг та багато інших.

"В нас вже є великий досвід проведення спільних змагань, наприклад Фестиваль боротьби на базі Одеської Юракадемії, спільні забіги щорічні забіги по Потьомкінським сходам, відбори на Універсіади та змагання з пляжного волейболу між федераціями самбо та боксу. В цих заходах ставились рекорди та брали участь більш ніж 500 учасників. В планах проведення ще кількох масштабних змагань в найближчі місяці", — відзначив перший віцепрезидент Одеської обласної федерації боксу Олександр Гордієнко.

Об’єднання зусиль є важливим кроком для спільного розвитку. Фото: Надія Дев'ятіна

Усі учасники зустрічі погодились з думкою, що об’єднання зусиль є важливим кроком для спільного розвитку. Крім того, невіднятним питанням є створення спільної спортивної медіаплатформи для об’єднання аудиторій, організація трансляцій та висвітлення успіхів спортсменів на всеукраїнський та міжнародній арені.

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