В Одессе состоялось совещание спортивных федераций

Масштабная встреча прошла в Музее Футбола. Фото: Надежда Девятина

Совещание представителей ведущих спортивных федераций Одесской области, управление физической культуры и спорта Одесской ОГА, управление по физической культуре и спорту горсовета, НОК Украины в Одесской области состоялось по инициативе федерации бокса Одесской области. Встреча была направлена на объединение усилий по дальнейшему развитию спорта в регионе в сложных условиях военного времени.

По итогам активной дискуссии было принято решение о подписании Меморандума о взаимодействии, передает спортивный журналист Новини.LIVE.

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Встреча в подобном масштабном этапе, когда за одним столом в уникальном Музее футбола собрались представители более 10 различных спортивных организаций и чиновника прошла впервые за длительное время.

Обсуждали создание новой площадки для коммуникаций, обмен опытом, согласование совместных мероприятий, освещение соревнований в социальных сетях участников и использование материально-технической базы на взаимовыгодных условиях.

Важным вопросом является создание совместной спортивной медиаплатформы. Фото: Надежда Девятина

Кроме того, обратили внимание на важный вопрос о помощи раненым военнослужащим Сил Обороны, ВСУ и НГУ. Воинам, которые возвращаются из зон ведения боевых действий необходима реабилитация и декомпрессия. В том числе помощь можно оказывать украинским героям благодаря спортивным условиям.

В планах проведения масштабных соревнований

Участниками встречи стали Валентина Кольчак начальник управления физической культуры и спорта Одесской облгосадминистрации, Руслан Пуздрач начальник управления физической культуры и спорта Одесского городского совета, Мильчев начальник отделения национального олимпийского комитета Украины в Одесской области, и руководители таких видов спорта, как свободная и греко- римская борьба, тайский бокс, ММА, дзюдо, ушу, кикбоксинг и многие другие.

"У нас уже есть большой опыт проведения совместных соревнований, например Фестиваль борьбы на базе Одесской Юракадемии, совместные забеги ежегодные забеги по Потемкинской лестнице, отборы на Универсиады и соревнования по пляжному волейболу между федерациями самбо и бокса. В этих мероприятиях ставились рекорды и участвовали более 500 участников. В планах проведения еще нескольких масштабных соревнований в ближайшие месяцы", — отметил первый вице-президент Одесской областной федерации бокса Александр Гордиенко.

Объединение усилий является важным шагом для совместного развития. Фото: Надежда Девятина

Все участники встречи согласились с мнением, что объединение усилий является важным шагом для совместного развития. Кроме того, неотъемлемым вопросом является создание общей спортивной медиаплатформы для объединения аудиторий, организация трансляций и освещение успехов спортсменов на всеукраинской и международной арене.

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