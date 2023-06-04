Всеукраїнський Кубок Чорного Моря з ММА зібрав понад 100 бійців зі всієї країни

Масштабні змагання пройшли в Одеській Юракадемії. Фото: Федерація боксу в Одеській області

Всеукраїнський турнір зі змішаних єдиноборств ММА "Кубок Чорного Моря" відбувся в Одеській Юракадемії. Змагання були організовані клубом спортивної боротьби "Чемпіон", Федерацією змішаних єдиноборств ММА України в Одеській області за підтримки Федерації боксу в Одеській області та ініціативи Халіда Мусаєва.

Подробиці в ексклюзивному матеріалі спортивного журналіста Новини.LIVE.

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Серед учасників змагань були діючи чемпіони Європи та світу. Важливо, що почесними гостями свята стали військовослужбовці ЗСУ та 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України, для них участь у спортивних та культурних заходах — це один з етапів відновлення та декомпресії.

Серед поважних гостей, був присутній діючий бойовий командир, майстер спорту з боксу Віталій Герсак. На урочистому відкритті, хвилиною мовчання, вшанували загиблих воїнів.

"Зовсім нещодавно у Вінниці пройшов Чемпіонат України, який зібрав понад 600 учасників, ми плануємо на наступний рік зібрати близько 500 учасників. Ми й в цьому році планували 2 октагони встановити. Дай Боже Перемога не за горами й будуть до нас ще більше учасників приїжджати", — каже організатор турніру Олександр Гордієнко.

Спорт для військових

Також організатори запевняють, що важливою частиною у впровадженні проектів з реабілітації та декомпресії військових є спорт, надання необхідних умов, матеріально-технічної бази та долучення дипломованих фахівців, тренерів та спортивних психологів.

Одеська обласна Федерація боксу запускає такий соціальний напрям. Комітет зі стратегічного розвитку та спортивно-медичної підтримки. У рамках програми будуть впроваджені різні благодійні проекти, гуманітарна підтримка та робота з реабілітації та декомпресії військовослужбовців, долучення їх до спортивно-культурних масових заходів.

"Такі заходи мотивують і спортсменів і їх родичів. Військових, які знаходяться в ротації отримують позитивні емоції. Наша спільна мета створити такий простір, такий комітет, щоб ми могли вдосконалювати бійців завдяки спорту", – розповідає благодійниця та журналістка Олена Рабчук-Крилатова.

Військові отримали важливий заряд позитивних емоцій. Фото: Федерація боксу в Одеській області

Бійці потрібні отримувати увагу, на яку заслуговують. Бути почесними гостями на змаганнях, отримувати можливість тренуватись з професійними тренерами й в кращих спортивних залах. Планується, що діти військових також будуть отримувати місця в спортивних секціях.

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