Всеукраїнський Кубок Чорного Моря з ММА зібрав понад 100 бійців зі всієї країни
Всеукраїнський турнір зі змішаних єдиноборств ММА "Кубок Чорного Моря" відбувся в Одеській Юракадемії. Змагання були організовані клубом спортивної боротьби "Чемпіон", Федерацією змішаних єдиноборств ММА України в Одеській області за підтримки Федерації боксу в Одеській області та ініціативи Халіда Мусаєва.
Подробиці в ексклюзивному матеріалі спортивного журналіста Новини.LIVE.
Серед учасників змагань були діючи чемпіони Європи та світу. Важливо, що почесними гостями свята стали військовослужбовці ЗСУ та 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України, для них участь у спортивних та культурних заходах — це один з етапів відновлення та декомпресії.
Серед поважних гостей, був присутній діючий бойовий командир, майстер спорту з боксу Віталій Герсак. На урочистому відкритті, хвилиною мовчання, вшанували загиблих воїнів.
"Зовсім нещодавно у Вінниці пройшов Чемпіонат України, який зібрав понад 600 учасників, ми плануємо на наступний рік зібрати близько 500 учасників. Ми й в цьому році планували 2 октагони встановити. Дай Боже Перемога не за горами й будуть до нас ще більше учасників приїжджати", — каже організатор турніру Олександр Гордієнко.
Спорт для військових
Також організатори запевняють, що важливою частиною у впровадженні проектів з реабілітації та декомпресії військових є спорт, надання необхідних умов, матеріально-технічної бази та долучення дипломованих фахівців, тренерів та спортивних психологів.
Одеська обласна Федерація боксу запускає такий соціальний напрям. Комітет зі стратегічного розвитку та спортивно-медичної підтримки. У рамках програми будуть впроваджені різні благодійні проекти, гуманітарна підтримка та робота з реабілітації та декомпресії військовослужбовців, долучення їх до спортивно-культурних масових заходів.
"Такі заходи мотивують і спортсменів і їх родичів. Військових, які знаходяться в ротації отримують позитивні емоції. Наша спільна мета створити такий простір, такий комітет, щоб ми могли вдосконалювати бійців завдяки спорту", – розповідає благодійниця та журналістка Олена Рабчук-Крилатова.
Бійці потрібні отримувати увагу, на яку заслуговують. Бути почесними гостями на змаганнях, отримувати можливість тренуватись з професійними тренерами й в кращих спортивних залах. Планується, що діти військових також будуть отримувати місця в спортивних секціях.
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