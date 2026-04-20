Бывший украинский футболист Половков ликвидирован на фронте силами ВСУ

Александр Половков (справа) в составе "Стали" борется с Брандао из "Шахтера". Фото: УНИАН

Бывший украинский футболист Александр Половков был ликвидирован в ходе боевых действий на стороне российских сил. О его гибели сообщили представители оккупационной футбольной структуры в Должанске Луганской области. После 2015 года он находился на временно оккупированной территории и сотрудничал с пророссийскими структурами.

На момент гибели ему было 46 лет, сообщает портал Новини.LIVE.

За свою профессиональную карьеру Александр Половков выступал за ряд украинских клубов, включая "Сталь", луганские "Шахтер" и "Зарю". Также он играл за пределами Украины, в том числе в чемпионате Азербайджана. После начала вторжения РФ на Донбасс футболист сменил направление деятельности и остался на оккупированной территории.

Переход спортсмена на сторону оккупантов

С 2015 года Александр Половков был связан с так называемыми футбольными структурами на неподконтрольной Украине территории. Он выступал за клуб из Должанска, который принимал участие в псевдочемпионате "ЛНР". После начала полномасштабного вторжения России, по данным источников, он мог быть мобилизован в состав российских вооруженных формирований.

Украинская сторона официально не комментировала данный эпизод, однако факт участия Александра Половкова в структурах на временно оккупированных территориях ранее подтверждался в СМИ.

