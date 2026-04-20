Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильЖизньМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаОлимпиадаLifeВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ВСУ ликвидировали на фронте экс-игрока Шахтера и Зари, который воевал за РФ

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 11:49
Бывший украинский футболист Половков ликвидирован на фронте силами ВСУ
Александр Половков (справа) в составе "Стали" борется с Брандао из "Шахтера". Фото: УНИАН

Бывший украинский футболист Александр Половков был ликвидирован в ходе боевых действий на стороне российских сил. О его гибели сообщили представители оккупационной футбольной структуры в Должанске Луганской области. После 2015 года он находился на временно оккупированной территории и сотрудничал с пророссийскими структурами.

На момент гибели ему было 46 лет, сообщает портал Новини.LIVE

За свою профессиональную карьеру Александр Половков выступал за ряд украинских клубов, включая "Сталь", луганские "Шахтер" и "Зарю". Также он играл за пределами Украины, в том числе в чемпионате Азербайджана. После начала вторжения РФ на Донбасс футболист сменил направление деятельности и остался на оккупированной территории.

Переход спортсмена на сторону оккупантов

С 2015 года Александр Половков был связан с так называемыми футбольными структурами на неподконтрольной Украине территории. Он выступал за клуб из Должанска, который принимал участие в псевдочемпионате "ЛНР". После начала полномасштабного вторжения России, по данным источников, он мог быть мобилизован в состав российских вооруженных формирований.

Украинская сторона официально не комментировала данный эпизод, однако факт участия Александра Половкова в структурах на временно оккупированных территориях ранее подтверждался в СМИ.

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации