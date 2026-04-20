Колишнього українського футболіста Половкова ліквідовано на фронті силами ЗСУ

Олександр Половков (праворуч) у складі "Сталі" бореться з Брандао з "Шахтаря". Фото: УНІАН

Колишній український футболіст Олександр Половков був ліквідований під час бойових дій на боці російських сил. Про його загибель повідомили представники окупаційної футбольної структури в Должанську Луганської області. Після 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території та співпрацював із проросійськими структурами.

На момент загибелі йому було 46 років, повідомляє портал Новини.LIVE.

За свою професійну кар'єру Олександр Половков виступав за низку українських клубів, включно зі "Сталлю", луганськими "Шахтарем" та "Зорею". Також він грав за межами України, зокрема в чемпіонаті Азербайджану. Після початку вторгнення РФ на Донбас футболіст змінив напрямок діяльності і залишився на окупованій території.

Перехід спортсмена на бік окупантів

З 2015 року Олександр Половков був пов'язаний із так званими футбольними структурами на непідконтрольній Україні території. Він виступав за клуб із Довжанська, який брав участь у псевдочемпіонаті "ЛНР". Після початку повномасштабного вторгнення Росії, за даними джерел, він міг бути мобілізований до складу російських збройних формувань.

Українська сторона офіційно не коментувала цей епізод, проте факт участі Олександра Половкова в структурах на тимчасово окупованих територіях раніше підтверджувався в ЗМІ.

