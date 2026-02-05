Известный российский спортсмен погиб на фронте в Украине

Эльми Зиядзаде на ринге. Фото: Facebook

Силы обороны Украины уничтожили российского оккупанта Эльми Зиядзаде, который участвовал в войне против Украины.

Информация о его гибели появилась в российском сегменте соцсетей и была подтверждена родственниками.

О ликвидации Эльми Зиядзаде сообщил его брат Ульви Зиядзаде. При этом российские пропагандистские ресурсы не раскрывают ни точную дату, ни обстоятельства уничтожения оккупанта, ограничиваясь сухими упоминаниями без деталей.

Эльми Зиядзаде (слева) во время поединка. Фото: Facebook

Кем был российский спортсмен

Зиядзаде добровольно оказался в составе российских сил, вторгшихся на территорию Украины. Его спортивное прошлое не помешало ему стать частью армии агрессора, где он был уничтожен в ходе боевых действий.

Эльми Зиядзаде было 25 лет. Он имел звание мастера спорта России по боксу, в 2023 году стал чемпионом Северо-Западного федерального округа РФ, а в 2019 году завоевал бронзу чемпионата России среди студентов. В 2022 году был осужден за хранение 20 граммов гашиша и оштрафован на 30 тысяч рублей.

