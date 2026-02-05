Видео
Главная Спорт В IBU объяснили, при каких условиях вернут россиян в спорт

В IBU объяснили, при каких условиях вернут россиян в спорт

Дата публикации 5 февраля 2026 11:49
Россиян могут вернуть в мировой биатлон, но есть условие
Президент Чехии Петр Павел и глава Международного союза биатлонистов Олле Далин. Фото: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Глава Международного союза биатлонистов Олле Далин подтвердил, что вопрос возвращения российских биатлонистов напрямую связан с выполнением антидопинговых требований.

Организация по-прежнему исходит из ранее утвержденной дорожной карты, которая определяет условия возможного снятия отстранения, сообщает Reuters.

Читайте также:

При этом Олле Далин отметил, что ситуация остается сложной и многослойной. Сейчас часть вопросов рассматривается в CAS, поэтому в IBU избегают преждевременных прогнозов и не берутся называть конкретные сроки или сценарии развития событий. 

Эдуард Латыпов
Российский биатлонист Эдуард Латыпов. Фото: Patrick Smith/Getty Images

Антидопинг как ключевой фактор для россиян

Речь идет о программе из 12 пунктов, выполнение которых необходимо для восстановления Союза биатлонистов России в статусе полноправного члена IBU. Основной акцент сделан на антидопинговой системе, прозрачности работы федерации и соблюдении международных стандартов контроля.

В то же время в IBU подчеркивают, что даже при формальном выполнении требований вопрос возвращения не может рассматриваться в отрыве от более широкого контекста. Конфликт в Украине остается фактором, который напрямую влияет на любые решения, связанные с участием российских спортсменов в международных соревнованиях. 

Напомним, жена Александра Зинченко испугалась амстердамских болельщиков при первом знакомстве. 

Экс-наставник "Карпат" Мирон Маркевич сформировал ожидания от трансферов двух игроков сборной Украины. 

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась кадрами фотосессии незадолго до родов ребенка. 

спорт Биатлон российские спортсмены IBU Олле Далин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
