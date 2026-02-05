Россиян могут вернуть в мировой биатлон, но есть условие

В IBU объяснили, при каких условиях вернут россиян в спорт
Глава Международного союза биатлонистов Олле Далин подтвердил, что вопрос возвращения российских биатлонистов напрямую связан с выполнением антидопинговых требований.
Организация по-прежнему исходит из ранее утвержденной дорожной карты, которая определяет условия возможного снятия отстранения, сообщает Reuters.
При этом Олле Далин отметил, что ситуация остается сложной и многослойной. Сейчас часть вопросов рассматривается в CAS, поэтому в IBU избегают преждевременных прогнозов и не берутся называть конкретные сроки или сценарии развития событий.
Антидопинг как ключевой фактор для россиян
Речь идет о программе из 12 пунктов, выполнение которых необходимо для восстановления Союза биатлонистов России в статусе полноправного члена IBU. Основной акцент сделан на антидопинговой системе, прозрачности работы федерации и соблюдении международных стандартов контроля.
В то же время в IBU подчеркивают, что даже при формальном выполнении требований вопрос возвращения не может рассматриваться в отрыве от более широкого контекста. Конфликт в Украине остается фактором, который напрямую влияет на любые решения, связанные с участием российских спортсменов в международных соревнованиях.
Напомним, жена Александра Зинченко испугалась амстердамских болельщиков при первом знакомстве.
Экс-наставник "Карпат" Мирон Маркевич сформировал ожидания от трансферов двух игроков сборной Украины.
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась кадрами фотосессии незадолго до родов ребенка.
Читайте Новини.LIVE!