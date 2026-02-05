Россиян могут вернуть в мировой биатлон, но есть условие

Президент Чехии Петр Павел и глава Международного союза биатлонистов Олле Далин. Фото: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Глава Международного союза биатлонистов Олле Далин подтвердил, что вопрос возвращения российских биатлонистов напрямую связан с выполнением антидопинговых требований.

Организация по-прежнему исходит из ранее утвержденной дорожной карты, которая определяет условия возможного снятия отстранения, сообщает Reuters.

При этом Олле Далин отметил, что ситуация остается сложной и многослойной. Сейчас часть вопросов рассматривается в CAS, поэтому в IBU избегают преждевременных прогнозов и не берутся называть конкретные сроки или сценарии развития событий.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов. Фото: Patrick Smith/Getty Images

Антидопинг как ключевой фактор для россиян

Речь идет о программе из 12 пунктов, выполнение которых необходимо для восстановления Союза биатлонистов России в статусе полноправного члена IBU. Основной акцент сделан на антидопинговой системе, прозрачности работы федерации и соблюдении международных стандартов контроля.

В то же время в IBU подчеркивают, что даже при формальном выполнении требований вопрос возвращения не может рассматриваться в отрыве от более широкого контекста. Конфликт в Украине остается фактором, который напрямую влияет на любые решения, связанные с участием российских спортсменов в международных соревнованиях.

