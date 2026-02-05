Відео
Україна
В IBU пояснили, за яких умов повернуть росіян у спорт

В IBU пояснили, за яких умов повернуть росіян у спорт

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 11:49
Росіян можуть повернути у світовий біатлон, але є умова
Президент Чехії Петр Павел та голова Міжнародного союзу біатлоністів Олле Далін. Фото: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Глава Міжнародного союзу біатлоністів Олле Далін підтвердив, що питання повернення російських біатлоністів безпосередньо пов'язане з виконанням антидопінгових вимог.

Організація, як і раніше, виходить із раніше затвердженої дорожньої карти, яка визначає умови можливого зняття відсторонення, повідомляє Reuters.

Читайте також:

При цьому Олле Далін зазначив, що ситуація залишається складною та багатошаровою. Зараз частина питань розглядається в CAS, тому в IBU уникають передчасних прогнозів і не беруться називати конкретні терміни або сценарії розвитку подій.

Эдуард Латыпов
Російський біатлоніст Едуард Латипов. Фото: Patrick Smith/Getty Images

Антидопінг як ключовий фактор для росіян

Йдеться про програму з 12 пунктів, виконання яких необхідне для відновлення Союзу біатлоністів Росії в статусі повноправного члена IBU. Основний акцент зроблено на антидопінговій системі, прозорості роботи федерації та дотриманні міжнародних стандартів контролю.

Водночас в IBU наголошують, що навіть за формального виконання вимог питання повернення не може розглядатися у відриві від ширшого контексту. Конфлікт в Україні залишається фактором, який безпосередньо впливає на будь-які рішення, пов'язані з участю російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

спорт Біатлон російські спортсмени IBU Олле Далін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
