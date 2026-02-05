Росіян можуть повернути у світовий біатлон, але є умова

В IBU пояснили, за яких умов повернуть росіян у спорт
Глава Міжнародного союзу біатлоністів Олле Далін підтвердив, що питання повернення російських біатлоністів безпосередньо пов'язане з виконанням антидопінгових вимог.
Організація, як і раніше, виходить із раніше затвердженої дорожньої карти, яка визначає умови можливого зняття відсторонення, повідомляє Reuters.
При цьому Олле Далін зазначив, що ситуація залишається складною та багатошаровою. Зараз частина питань розглядається в CAS, тому в IBU уникають передчасних прогнозів і не беруться називати конкретні терміни або сценарії розвитку подій.
Антидопінг як ключовий фактор для росіян
Йдеться про програму з 12 пунктів, виконання яких необхідне для відновлення Союзу біатлоністів Росії в статусі повноправного члена IBU. Основний акцент зроблено на антидопінговій системі, прозорості роботи федерації та дотриманні міжнародних стандартів контролю.
Водночас в IBU наголошують, що навіть за формального виконання вимог питання повернення не може розглядатися у відриві від ширшого контексту. Конфлікт в Україні залишається фактором, який безпосередньо впливає на будь-які рішення, пов'язані з участю російських спортсменів у міжнародних змаганнях.
Нагадаємо, дружина Олександра Зінченка злякалася амстердамських уболівальників під час першого знайомства.
Екснаставник "Карпат" Мирон Маркевич сформував очікування від трансферів двох гравців збірної України.
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася кадрами фотосесії незадовго до пологів дитини.
Читайте Новини.LIVE!