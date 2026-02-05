Відео
Головна Спорт ЗСУ ліквідували на фронті російського чемпіона з боксу

ЗСУ ліквідували на фронті російського чемпіона з боксу

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 14:25
Відомий російський спортсмен загинув на фронті в Україні
Ельмі Зіядзаде на рингу. Фото: Facebook

Сили оборони України знищили російського окупанта Ельмі Зіядзаде, який брав участь у війні проти України.

Інформація про його загибель з'явилася в російському сегменті соцмереж і була підтверджена родичами.

Про ліквідацію Ельмі Зіядзаде повідомив його брат Ульві Зіядзаде. При цьому російські пропагандистські ресурси не розкривають ні точної дати, ні обставин знищення окупанта, обмежуючись сухими згадками без деталей.

Эльми Зиядзаде
Ельмі Зіядзаде (ліворуч) під час поєдинку. Фото: Facebook

Ким був російський спортсмен

Зіядзаде добровільно опинився у складі російських сил, які вдерлися на територію України. Його спортивне минуле не завадило йому стати частиною армії агресора, де він був знищений під час бойових дій.

Ельмі Зіядзаде було 25 років. Він мав звання майстра спорту Росії з боксу, 2023 року став чемпіоном Північно-Західного федерального округу РФ, а 2019 року виборов бронзу чемпіонату Росії серед студентів. У 2022 році був засуджений за зберігання 20 грамів гашишу й оштрафований на 30 тисяч рублів.

спорт бокс Мобілізація в росії війна в Україні російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
