ЗСУ ліквідували на фронті російського чемпіона з боксу
Сили оборони України знищили російського окупанта Ельмі Зіядзаде, який брав участь у війні проти України.
Інформація про його загибель з'явилася в російському сегменті соцмереж і була підтверджена родичами.
Про ліквідацію Ельмі Зіядзаде повідомив його брат Ульві Зіядзаде. При цьому російські пропагандистські ресурси не розкривають ні точної дати, ні обставин знищення окупанта, обмежуючись сухими згадками без деталей.
Ким був російський спортсмен
Зіядзаде добровільно опинився у складі російських сил, які вдерлися на територію України. Його спортивне минуле не завадило йому стати частиною армії агресора, де він був знищений під час бойових дій.
Ельмі Зіядзаде було 25 років. Він мав звання майстра спорту Росії з боксу, 2023 року став чемпіоном Північно-Західного федерального округу РФ, а 2019 року виборов бронзу чемпіонату Росії серед студентів. У 2022 році був засуджений за зберігання 20 грамів гашишу й оштрафований на 30 тисяч рублів.
