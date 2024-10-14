Забарный назвал причину, из-за которой опасается сборную Чехии

Илья Забарный во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Защитник сборной Украины Илья Забарный обратился к болельщикам национальной команды накануне важного матча Лиги наций. Футболист "Борнмута" попросил фанов поддержать "сине-желтых" на стадионе в польском городе Вроцлав.

Забарный назвал главную угрозу для сборной Украины в матче с Чехией, сообщает официальный сайт УАФ.

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Ведущий защитник сборной Украины Илья Забарный поблагодарил болельщиков, который пришли на матч третьего тура Лиги Наций с Грузией (1:0). Футболист "Борнмута" попросил, чтобы фаны поддержали команду и в игре с "Чехией", которая состоится вечером в понедельник, 14 октября.

Илья Забарный борется с соперником. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что Забарный сказал о сборной Украины

Один из лидеров "сине-желтых" ждет сложный матч с Чехией, которой команда Сергея Реброва недавно проиграла со счетом 2:3. Илья Забарный отметил, что некоторые футболисты чешской команды регулярно сражаются в АПЛ против грандов мирового футбола. У чехов есть рослые, мощные игроки, которые способны доставить неприятности подопечным Реброва.

Забарный заверил, что сборная Украины знает, как играть против Чехии. Команда извлекла уроки из прошлого матча с этим соперником и постарается не допустить потерю очков. Подопечным Сергея Реброва необходима только победа, поскольку она до сих пор занимает последнее место в турнирной таблицу своего квартета.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением об изменениях в составе команды.

А известная украинская спортсменка опубликовала соблазнительные кадры новой фотосессии.