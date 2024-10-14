Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Забарный назвал причину, которая поможет сборной Украины обыграть Чехию arrow

Забарный назвал причину, которая поможет сборной Украины обыграть Чехию

14 октября 2024 10:45
Станислав Костюк - Редактор
Забарный назвал причину, из-за которой опасается сборную Чехии
Илья Забарный во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Защитник сборной Украины Илья Забарный обратился к болельщикам национальной команды накануне важного матча Лиги наций. Футболист "Борнмута" попросил фанов поддержать "сине-желтых" на стадионе в польском городе Вроцлав. 

Забарный назвал главную угрозу для сборной Украины в матче с Чехией, сообщает официальный сайт УАФ. 

Читайте также:

Ведущий защитник сборной Украины Илья Забарный поблагодарил болельщиков, который пришли на матч третьего тура Лиги Наций с Грузией (1:0). Футболист "Борнмута" попросил, чтобы фаны поддержали команду и в игре с "Чехией", которая состоится вечером в понедельник, 14 октября. 

Илья Забарный
Илья Забарный борется с соперником. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что Забарный сказал о сборной Украины 

Один из лидеров "сине-желтых" ждет сложный матч с Чехией, которой команда Сергея Реброва недавно проиграла со счетом 2:3. Илья Забарный отметил, что некоторые футболисты чешской команды регулярно сражаются в АПЛ против грандов мирового футбола. У чехов есть рослые, мощные игроки, которые способны доставить неприятности подопечным Реброва. 

Забарный заверил, что сборная Украины знает, как играть против Чехии. Команда извлекла уроки из прошлого матча с этим соперником и постарается не допустить потерю очков. Подопечным Сергея Реброва необходима только победа, поскольку она до сих пор занимает последнее место в турнирной таблицу своего квартета. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением об изменениях в составе команды. 

А известная украинская спортсменка опубликовала соблазнительные кадры новой фотосессии. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Илья Забарный Сборная Чехии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:25 Зеленский посетил одно из производств ОПК — видео

11:23 Садовый удивил кадровыми изменениями в своем окружении — что известно

11:23 Сильная опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:18 Держал связанного в доме друга — на Одесчине мужчина похитил бывшую сожительницу

11:15 Ребров не внес в заявку на матч с Чехией игроков Динамо и Шахтера

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:12 Денежная помощь в 21 тыс. грн — где предоставляют средства для подготовки к зиме

11:07 Андрющенко заявил о большой переброске вражеской техники через Мариуполь — видео

11:01 В Якутии произошел масштабный пожар — россияне слышали звуки, похожие на детонацию

10:47 Одесский таможенник собирал дань в порту — что решил суд

10:40 Пенсии украинцев в октябре могут быть ниже — ПФУ назвал причины

11:25 Зеленский посетил одно из производств ОПК — видео

11:23 Садовый удивил кадровыми изменениями в своем окружении — что известно

11:23 Сильная опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:18 Держал связанного в доме друга — на Одесчине мужчина похитил бывшую сожительницу

11:15 Ребров не внес в заявку на матч с Чехией игроков Динамо и Шахтера

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:12 Денежная помощь в 21 тыс. грн — где предоставляют средства для подготовки к зиме

11:07 Андрющенко заявил о большой переброске вражеской техники через Мариуполь — видео

11:01 В Якутии произошел масштабный пожар — россияне слышали звуки, похожие на детонацию

10:47 Одесский таможенник собирал дань в порту — что решил суд

10:40 Пенсии украинцев в октябре могут быть ниже — ПФУ назвал причины

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Text

08:00 "Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2024
Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник