Забарний назвав причину, через яку побоюється збірну Чехії

Ілля Забарний під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Захисник збірної України Ілля Забарний звернувся до вболівальників національної команди напередодні важливого матчу Ліги націй. Футболіст "Борнмута" попросив фанів підтримати "синьо-жовтих" на стадіоні у польському місті Вроцлав.

Забарний назвав головну загрозу для збірної України у матчі із Чехією, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Провідний захисник збірної України Ілля Забарний подякував уболівальникам, які прийшли на матч третього туру Ліги Націй із Грузією (1:0). Футболіст "Борнмута" попросив, щоб фани підтримали команду й у грі з "Чехією", яка відбудеться у понеділок, 14 жовтня.

Ілля Забарний бореться із суперником. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що Забарний сказав про збірну України

Один із лідерів "синьо-жовтих" чекає складний матч із Чехією, якою команда Сергія Реброва нещодавно програла з рахунком 2:3. Ілля Забарний зазначив, що деякі футболісти чеської команди регулярно борються в АПЛ проти грандів світового футболу. У чехів є високі, потужні гравці, які здатні завдати неприємностей підопічним Реброва.

Забарний запевнив, що збірна України знає, як грати проти Чехії. Команда зробила уроки з минулого матчу з цим суперником і намагатиметься не допустити втрату очок. Підопічним Сергія Реброва необхідна лише перемога, оскільки вона досі посідає останнє місце у турнірній таблиці свого квартету.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думкою про зміни у складі команди.

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