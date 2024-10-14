Забарний назвав причину, через яку побоюється збірну Чехії

Забарний назвав причину, яка допоможе збірній України обіграти Чехію
Захисник збірної України Ілля Забарний звернувся до вболівальників національної команди напередодні важливого матчу Ліги націй. Футболіст "Борнмута" попросив фанів підтримати "синьо-жовтих" на стадіоні у польському місті Вроцлав.
Забарний назвав головну загрозу для збірної України у матчі із Чехією, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Провідний захисник збірної України Ілля Забарний подякував уболівальникам, які прийшли на матч третього туру Ліги Націй із Грузією (1:0). Футболіст "Борнмута" попросив, щоб фани підтримали команду й у грі з "Чехією", яка відбудеться у понеділок, 14 жовтня.
Що Забарний сказав про збірну України
Один із лідерів "синьо-жовтих" чекає складний матч із Чехією, якою команда Сергія Реброва нещодавно програла з рахунком 2:3. Ілля Забарний зазначив, що деякі футболісти чеської команди регулярно борються в АПЛ проти грандів світового футболу. У чехів є високі, потужні гравці, які здатні завдати неприємностей підопічним Реброва.
Забарний запевнив, що збірна України знає, як грати проти Чехії. Команда зробила уроки з минулого матчу з цим суперником і намагатиметься не допустити втрату очок. Підопічним Сергія Реброва необхідна лише перемога, оскільки вона досі посідає останнє місце у турнірній таблиці свого квартету.
Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився думкою про зміни у складі команди.
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