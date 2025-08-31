Видео
Главная Спорт Забарный шокировал своей оценкой в матче за ПСЖ — одна из худших

Забарный шокировал своей оценкой в матче за ПСЖ — одна из худших

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 11:43
Забарный получил очень низкие оценки за матч ПСЖ
Илья Забарный. Фото: "ПСЖ"

В рамках третьего тура Лиги 1 "ПСЖ" сыграл против "Тулузы". Парижане, которые были фаворитами, победили со счетом 6:3.

Весь матч за команду сыграл украинский центральный защитник Илья Забарный, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Плохие оценки Забарного

Забарный отыграл все 90 минут, во время которых сделал 87 точных передач из 94 (93%), совершил два перехвата, один отбор и два выноса, а также заблокировал удар.

В пассив Илья может себе занести один фол, семь потерь и выиграл лишь одну дуэль из шести.

Аналитический портал Sofascore оценил игру Забарного в 6,5 балла — один из самых низких результатов в стартовом составе.

Аналитический портал WhoScored также поставил ему оценку 6,5. Столько же получили Хакими и Мендеш.

На данный момент Забарный провел два матча за "ПСЖ", в которых результативными действиями не отличался.

Парижане после трех туров идут на первой позиции, имея в активе девять очков.

Напомним, претендент на титул WBO в боксе Джозеф Паркер отказался ждать бой с Александром Усиком.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил изменить состав на игру с Францией в отборе на ЧМ-2026.

футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Дорошенко
Автор:
Андрей Дорошенко
