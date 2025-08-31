Забарный получил очень низкие оценки за матч ПСЖ

Забарный шокировал своей оценкой в матче за ПСЖ — одна из худших
В рамках третьего тура Лиги 1 "ПСЖ" сыграл против "Тулузы". Парижане, которые были фаворитами, победили со счетом 6:3.
Весь матч за команду сыграл украинский центральный защитник Илья Забарный, сообщил портал Новини.LIVE.
Плохие оценки Забарного
Забарный отыграл все 90 минут, во время которых сделал 87 точных передач из 94 (93%), совершил два перехвата, один отбор и два выноса, а также заблокировал удар.
В пассив Илья может себе занести один фол, семь потерь и выиграл лишь одну дуэль из шести.
Аналитический портал Sofascore оценил игру Забарного в 6,5 балла — один из самых низких результатов в стартовом составе.
Аналитический портал WhoScored также поставил ему оценку 6,5. Столько же получили Хакими и Мендеш.
На данный момент Забарный провел два матча за "ПСЖ", в которых результативными действиями не отличался.
Парижане после трех туров идут на первой позиции, имея в активе девять очков.
