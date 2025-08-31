Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Забарний шокував своєю оцінкою в матчі за ПСЖ — одна з найгірших

Забарний шокував своєю оцінкою в матчі за ПСЖ — одна з найгірших

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 11:43
Забарний отримав дуже низькі оцінки за матч ПСЖ
Ілля Забарний. Фото: "ПСЖ"

В рамках третього туру Ліги 1 "ПСЖ" зіграв проти "Тулузи". Парижани, які були фаворитами, перемогли з рахунком 6:3.

Весь матч за команду зіграв український центральний захисник Ілля Забарний, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Погані оцінки Забарного

Забарний відіграв усі 90 хвилин, під час яких зробив 87 точних передач із 94 (93%), зробив два перехоплення, один відбір і два виноси, а також заблокував удар.

У пасив Ілля може собі занести один фол, сім втрат і виграв лише одну дуель із шести.

Аналітичний портал Sofascore оцінив гру Забарного в 6,5 бала — один із найнижчих результатів у стартовому складі.

Аналітичний портал WhoScored також поставив  йому оцінку 6,5. Стільки ж отримали Хакімі та Мендеш.

На цю мить Забарний провів два матчі за "ПСЖ", в яких результативними діями не відзначався.

Парижани після трьох турів йдуть на першій позиції, маючи в активі дев’ять очок.

Нагадаємо, претендент на титул WBO в боксі Джозеф Паркер відмовився чекати бій з Олександром Усиком.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров вирішив змінити склад на гру з Францією у відборі на ЧС-2026.

футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації