Забарний отримав дуже низькі оцінки за матч ПСЖ

В рамках третього туру Ліги 1 "ПСЖ" зіграв проти "Тулузи". Парижани, які були фаворитами, перемогли з рахунком 6:3.

Весь матч за команду зіграв український центральний захисник Ілля Забарний, повідомив портал Новини.LIVE.

Погані оцінки Забарного

Забарний відіграв усі 90 хвилин, під час яких зробив 87 точних передач із 94 (93%), зробив два перехоплення, один відбір і два виноси, а також заблокував удар.

У пасив Ілля може собі занести один фол, сім втрат і виграв лише одну дуель із шести.

Аналітичний портал Sofascore оцінив гру Забарного в 6,5 бала — один із найнижчих результатів у стартовому складі.

Аналітичний портал WhoScored також поставив йому оцінку 6,5. Стільки ж отримали Хакімі та Мендеш.

На цю мить Забарний провів два матчі за "ПСЖ", в яких результативними діями не відзначався.

Парижани після трьох турів йдуть на першій позиції, маючи в активі дев’ять очок.

