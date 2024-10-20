Украина выиграла 14 медалей на чемпионате Европы по боксу U-23

Юрий Захареев. Фото: ФБУ

В Болгарии завершился чемпионат Европы по боксу среди молодежи U-23. Украина на турнире выиграла 14 медалей.

Одним из победителей турнира стал Юрий Захареев (до 71 кг), сообщил портал Новини.LIVE.

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Мужская сборная Украины U-23 на чемпионате Европы по боксу выиграла восемь медалей — пять золотых, одну серебряную и две бронзовые.

Женская команда выиграла шесть наград — три золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль. В общей сложности команда завоевала 14 наград.

Мужчин в последний день выиграли медали в составе:

Золото: Даниил Заморило (до 63,5 кг), Данило Лозан (до 67 кг), Юрий Захареев (до 71 кг), Джамал Кулиев (до 75 кг) и Василий Ткачук (92+ кг).

Серебро: Ашот Кочарян (до 86 кг).

Бронзовые награды 19 октября выиграли Дмитрий Колесниченко (до 54 кг) и Владимир Кушнир (до 92 кг).

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