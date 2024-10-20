Україна виграла 14 медалей на чемпіонаті Європи з боксу U-23

Захарєєв та ще четверо українців виграли золоті медалі чемпіонату Європи з боксу
У Болгарії завершився чемпіонат Європи з боксу серед молоді U-23. Україна на турнірі виграла 14 медалей.
Одним з переможців турніру став Юрій Захарєєв (до 71 кг), повідомив портал Новини.LIVE.
Скільки медалей у України
Чоловіча збірна України U-23 на чемпіонаті Європи з боксу загалом виграла вісім медалей — п’ять золотих, одну срібну та дві бронзові.
Жіноча команда виграла шість нагород — три золоті, дві срібні та одну бронзову медаль. Загалом команда завоювала 14 нагород.
У чоловіків в останній день вигравала медалі у складі:
Золото: Заморило (до 63,5 кг), Данило Лозан (до 67 кг), Юрій Захарєєв (до 71 кг), Джамал Кулієв (до 75 кг) і Василь Ткачук (92+ кг).
Срібло: Ашот Кочарян (до 86 кг).
Бронзові нагороди 19 жовтня виграли Дмитро Колісніченко (до 54 кг) та Володимир Кушнір (до 92 кг).
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