Трабзонспор нашел покупателя на игрока сборной Украины

Арсений Батагов в чемпионате Турции. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Украинский защитник Арсений Батагов оказался в центре трансферного внимания европейских клубов. "Трабзонспор" получил предложение на сумму около 15 млн евро за 23-летнего игрока сборной Украины.

Турецкий клуб рассматривает возможность продажи, сообщает beIN SPORTS Türkiye.

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Арсений Батагов с женой. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Интерес к украинцу из топ-чемпионатов

Ранее сообщалось, что Батагов входит в шорт-листы четырех клубов из Англии и Италии, включая "Ноттингем Форест" и "Лацио". Такой интерес объясним, ведь в минувшем сезоне украинец стал ключевым элементом обороны "Трабзонспора".

Арсений Батагов перешел в "Трабзонспор" в августе 2024 года из луганской "Зари", став для турецкого клуба выгодным приобретением — трансфер обошелся всего в 2 млн долларов. С тех пор защитник провел 23 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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