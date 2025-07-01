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Главная Спорт Защитник сборной Украины может быть продан за 15 млн евро

Защитник сборной Украины может быть продан за 15 млн евро

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 14:38
Трабзонспор нашел покупателя на игрока сборной Украины
Арсений Батагов в чемпионате Турции. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Украинский защитник Арсений Батагов оказался в центре трансферного внимания европейских клубов. "Трабзонспор" получил предложение на сумму около 15 млн евро за 23-летнего игрока сборной Украины.

Турецкий клуб рассматривает возможность продажи, сообщает beIN SPORTS Türkiye

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"Трабзонспор" не просто хочет продать Арсения Батагова, но и надеется получить за него как минимум 20 млн евро. Это может стать одной из самых дорогих сделок в истории клуба и личным рекордом для украинского защитника. 

Арсений Батагов
Арсений Батагов с женой. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Интерес к украинцу из топ-чемпионатов 

Ранее сообщалось, что Батагов входит в шорт-листы четырех клубов из Англии и Италии, включая "Ноттингем Форест" и "Лацио". Такой интерес объясним, ведь в минувшем сезоне украинец стал ключевым элементом обороны "Трабзонспора".

Арсений Батагов перешел в "Трабзонспор" в августе 2024 года из луганской "Зари", став для турецкого клуба выгодным приобретением — трансфер обошелся всего в 2 млн долларов. С тех пор защитник провел 23 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. 

Напомним, английский "Манчестер Юнайтед" отпустил бесплатно сразу девять игроков, среди них есть звезды футбола. 

"Александрия" потеряла еще одного игрока сборной Украины, который хочет подписать контракт с зарубежным клубом. 

У "ПСЖ" возникли проблемы с трансфером Ильи Забарного, поскольку Матвей Сафонов не хочет покидать французский клуб. 

спорт футбол Футбол трансферы Арсений Батагов Трабзонспор
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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