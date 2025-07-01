Трабзонспор знайшов покупця на гравця збірної України

Арсеній Батагов у чемпіонаті Туреччини. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Український захисник Арсеній Батагов опинився в центрі трансферної уваги європейських клубів. "Трабзонспор" отримав пропозицію на суму близько 15 млн євро за 23-річного гравця збірної України.

Турецький клуб розглядає можливість продажу, повідомляє beIN SPORTS Türkiye.

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"Трабзонспор" не просто хоче продати Арсенія Батагова, а й сподівається отримати за нього щонайменше 20 млн євро. Це може стати однією з найдорожчих угод в історії клубу та особистим рекордом для українського захисника.

Арсеній Батагов із дружиною. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Інтерес до українця з топ-чемпіонатів

Раніше повідомлялося, що Батагов входить до шорт-листів чотирьох клубів з Англії та Італії, включно з "Ноттінгем Форест" та "Лаціо". Такий інтерес зрозумілий, адже в минулому сезоні українець став ключовим елементом оборони "Трабзонспора".

Арсеній Батагов перейшов у "Трабзонспор" у серпні 2024 року з луганської "Зорі", ставши для турецького клубу вигідним придбанням — трансфер обійшовся лише у 2 млн доларів. Відтоді захисник провів 23 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 1 гольову передачу.

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