Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1Шоу-бізнесНерухомістьКіноВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Захисник збірної України може бути проданий за 15 млн євро

Захисник збірної України може бути проданий за 15 млн євро

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 14:38
Трабзонспор знайшов покупця на гравця збірної України
Арсеній Батагов у чемпіонаті Туреччини. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Український захисник Арсеній Батагов опинився в центрі трансферної уваги європейських клубів. "Трабзонспор" отримав пропозицію на суму близько 15 млн євро за 23-річного гравця збірної України.

Турецький клуб розглядає можливість продажу, повідомляє beIN SPORTS Türkiye.

Реклама
Читайте також:

"Трабзонспор" не просто хоче продати Арсенія Батагова, а й сподівається отримати за нього щонайменше 20 млн євро. Це може стати однією з найдорожчих угод в історії клубу та особистим рекордом для українського захисника.

Арсений Батагов
Арсеній Батагов із дружиною. Фото: instagram.com/arsenii_batahov/

Інтерес до українця з топ-чемпіонатів

Раніше повідомлялося, що Батагов входить до шорт-листів чотирьох клубів з Англії та Італії, включно з "Ноттінгем Форест" та "Лаціо". Такий інтерес зрозумілий, адже в минулому сезоні українець став ключовим елементом оборони "Трабзонспора".

Арсеній Батагов перейшов у "Трабзонспор" у серпні 2024 року з луганської "Зорі", ставши для турецького клубу вигідним придбанням — трансфер обійшовся лише у 2 млн доларів. Відтоді захисник провів 23 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Юнайтед" відпустив безплатно одразу дев'ять гравців, серед них є зірки футболу.

"Олександрія" втратила ще одного гравця збірної України, який хоче підписати контракт із закордонним клубом.

У "ПСЖ" виникли проблеми з трансфером Іллі Забарного, оскільки Матвій Сафонов не хоче залишати французький клуб.

спорт футбол Футбол трансфери Арсеній Батагов Трабзонспор
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації