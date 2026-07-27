Защитник сборной Украины получил тяжелую травму перед стартом сезона

Ефим Конопля в Германии. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля не сыграет в первых турах чемпионата Германии по футболу. Новичок менхенгладбахской "Боруссии" получил травму. Футболисту удалось избежать серьезного повреждения.

Конопля может пропустить несколько ближайших недель, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Украинский футболист Ефим Конопля перешел в "Боруссию" их Менхенгладбаха в конце весны 2026 года. Он подписал с титулованным немецким клубом контракт на два года на правах свободного агента. Защитник давно хотел попробовать силы в Европе, но его дебют в составе "жеребцов" откладывается.

Травма Конопли

Во время предсезонной подготовки 26-летний футболист сборной Украины почувствовал дискомфорт в колене. Позже Ефим Конопля прошел углубленное медицинское обследование. Ему удалось избежать разрыва крестообразной связки, речь идет только об ушибе. Это означает, что игрок пропустит несколько недель.

Уже 29 августа "Боруссия" начнет новый сезон в чемпионате Германии. Ее первым соперником станет "РБ Лейпциг".

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