Дешам довызвал в сборную Франции сына легендарного футболиста

Хефрен Тюрам в составе "Ювентуса". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Сборная Франции подходит к матчу пятого тура отбора на Кубок Мира в качестве лидера своего квартета. Однако у "трехцветных" есть кадровые потери, Дидье Дешам пытается решить эту проблему.

Вызов в национальную команду получил один из футболистов туринского "Ювентуса", сообщает RMC Sport.

Ноябрьские поединки сборной Франции могут пропустить защитник Жюль Кунде и хавбек Эдуардо Камавинга, вместо которого в состав национальной команды вызван другой футболист. Речь идет об одном из сыновей легендарного в прошлом защитника "трехцветных".

Кто может сыграть против Украины

Хефрен Тюрам является младшим братом Маркуса Тюрама и сыном Лилиана Тюрама, чемпионата мира и Европы в составе сборной Франции. Для 24-летнего полузащитника "Ювентуса" игра против "сине-желтых" может стать четвертой в составе национальной команды, за которую он дебютировал еще в 2023-м году.

Хефрен Тюрам на поле. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

В сезоне 2025/2026 Хефрен Тюрам сыграл в 13 поединках за "старую синьору", в которых отличился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Если травма Камавинги окажется серьезной, Дешам не станет рисковать игроком "Реала" и выпустит на поле Тюрама.

Напомним, один из лидеров сборной Франции женат на девушке из Украины — о ком речь.

Ранее сборная Украины по футзалу уверенно разгромила "трехцветных", забив сопернику сразу три гола.

