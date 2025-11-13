Дешам довикликав до збірної Франції сина легендарного футболіста

Хефрен Тюрам у складі "Ювентуса". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Збірна Франції підходить до матчу п'ятого туру відбору на Кубок Світу як лідер свого квартету. Однак у "триколірних" є кадрові втрати, Дідьє Дешам намагається розв'язати цю проблему.

Виклик до національної команди отримав один із футболістів туринського "Ювентуса", повідомляє RMC Sport.

Реклама

Читайте також:

Листопадові поєдинки збірної Франції можуть пропустити захисник Жюль Кунде та хавбек Едуардо Камавінга, замість якого до складу національної команди викликаний інший футболіст. Йдеться про одного із синів легендарного в минулому захисника "триколірних".

Хто може зіграти проти України

Хефрен Тюрам є молодшим братом Маркуса Тюрама та сином Ліліана Тюрама, чемпіона світу та Європи у складі збірної Франції. Для 24-річного півзахисника "Ювентуса" гра проти "синьо-жовтих" може стати четвертою у складі національної команди, за яку він дебютував ще 2023 року.

Хефрен Тюрам на полі. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

У сезоні 2025/2026 Хефрен Тюрам зіграв у 13 поєдинках за "стару синьйору", у яких відзначився одним забитим голом та двома результативними передачами. Якщо травма Камавінги виявиться серйозною, Дешам не стане ризикувати гравцем "Реала" та випустить на поле Тюрама.

Нагадаємо, один із лідерів збірної Франції одружений з дівчиною з України — про кого йдеться.

Раніше збірна України з футзалу впевнено розгромила "триколірних", забивши супернику одразу три голи.

Легкоатлетка Юлія Левченко відверто зізналася, як впоралася з найбільшою проблемою в кар'єрі.