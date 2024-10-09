Сборная России лишилась последнего соперника по товарищескому матчу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото: instagram.com/teamrussia/

Товарищеский матч с участием сборных России и Таджикистана не состоится. Команда Валерия Карпина осталась без спарринг-партнера.

Российские футболисты получили отказ в проведение поединка от еще одного соперника, сообщают местные СМИ.

Читайте также:

Сборная России не может участвовать в международных турнирах, включая матчи Лиги Наций. В то время как другие европейские команды играют друг с другом, подопечные Валерия Карпина ищут экзотических соперников. Последним из них оказался Вьетнам, который россияне обыграли со счетом 3:0. Не известно, когда команда Карпина снова сможет выйти на поле.

Футбольные традиции сборной России во время тренировки. Фото: instagram.com/teamrussia/

Россияне остались без соперника

Несколько месяцев назад РФС договорился с Федерацией футбола Таджикистана о проведение товарищеского матча. Соперник россиян занимает 103-место рейтинга ФИФА. Однако это противостояние не состоится.

В Душанбе заявили, что вспомнили о более ранее договоренности с другой командой, с которой Таджикистан сыграет вместо матча против России. Таким образом, подопечные Валерия Карпина потеряли еще одного соперника — ранее от матча с россиянами отказалась команда из Пакистана.

В 2024 году россияне смогли провести лишь три товарищеских матча — с Беларусью, Сербией и Вьетнамом. Вместо очередного матча сборная России проведет тренировочное занятие с детьми из Курской и Белгородской областей.

Напомним, у главного тренера сборной Украины Сергея Ребров испортились отношения с некоторыми футболистами команды.

А голкипер "сине-желтых" Георгий Бущан вошел в сферу интересов известного европейского клуба.