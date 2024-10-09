Збірна Росії втратила останнього суперника по товариському матчу

Головний тренер збірної Росії Валерій Карпін. Фото: instagram.com/teamrussia/

Товариський матч за участю збірних Росії та Таджикистану не відбудеться. Команда Валерія Карпіна залишилася без спаринг-партнера.

Російські футболісти отримали відмову у проведенні поєдинку від ще одного суперника, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Збірна Росії не може брати участь у міжнародних турнірах, включаючи матчі Ліги Націй. У той час, як інші європейські команди грають одна з одною, підопічні Валерія Карпіна шукають екзотичних суперників. Останнім із них виявився В'єтнам, який росіяни обіграли з рахунком 3:0. Не відомо, коли команда Карпіна знову зможе вийти на поле.

Футбольні традиції збірної Росії під час тренування Фото: instagram.com/teamrussia/

Росіяни залишилися без суперника

Декілька місяців тому РФС домовився із Федерацією футболу Таджикистану про проведення товариського матчу. Суперник росіян займає 103 місце рейтингу ФІФА. Однак це протистояння не відбудеться.

У Душанбе заявили, що згадали про домовленість з іншою командою, з якою Таджикистан зіграє замість матчу проти Росії. Таким чином, підопічні Валерія Карпіна втратили ще одного суперника — раніше від матчу з росіянами відмовилася команда з Пакистану.

2024 року росіяни змогли провести лише три товариські матчі — з Білоруссю, Сербією та В'єтнамом. Замість чергового матчу збірна Росії проведе тренувальне заняття з дітьми з Курської та Білгородської областей.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров зіпсував відносини з деякими футболістами команди.

А голкіпер "синьо-жовтих" Георгій Бущан увійшов до сфери інтересів відомого європейського клубу.