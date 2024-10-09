Збірна Росії втратила останнього суперника по товариському матчу

Збірна Росії втратила останнього суперника і не зможе зіграти матч
Товариський матч за участю збірних Росії та Таджикистану не відбудеться. Команда Валерія Карпіна залишилася без спаринг-партнера.
Російські футболісти отримали відмову у проведенні поєдинку від ще одного суперника, повідомляють місцеві ЗМІ.
Збірна Росії не може брати участь у міжнародних турнірах, включаючи матчі Ліги Націй. У той час, як інші європейські команди грають одна з одною, підопічні Валерія Карпіна шукають екзотичних суперників. Останнім із них виявився В'єтнам, який росіяни обіграли з рахунком 3:0. Не відомо, коли команда Карпіна знову зможе вийти на поле.
Росіяни залишилися без суперника
Декілька місяців тому РФС домовився із Федерацією футболу Таджикистану про проведення товариського матчу. Суперник росіян займає 103 місце рейтингу ФІФА. Однак це протистояння не відбудеться.
У Душанбе заявили, що згадали про домовленість з іншою командою, з якою Таджикистан зіграє замість матчу проти Росії. Таким чином, підопічні Валерія Карпіна втратили ще одного суперника — раніше від матчу з росіянами відмовилася команда з Пакистану.
2024 року росіяни змогли провести лише три товариські матчі — з Білоруссю, Сербією та В'єтнамом. Замість чергового матчу збірна Росії проведе тренувальне заняття з дітьми з Курської та Білгородської областей.
Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров зіпсував відносини з деякими футболістами команди.
А голкіпер "синьо-жовтих" Георгій Бущан увійшов до сфери інтересів відомого європейського клубу.
Читайте Новини.LIVE!