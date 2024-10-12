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Сборная Украины на последних минутах потеряла победу и уступила Англии

12 октября 2024 08:38
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Украина U-21 уступила Англии U-21 в квалификации на Евро-2025 — видео
Матч Англия — Украина. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В девятом туре группового этапа квалификации на чемпионат Европы-2025 по футболу сыграли команды Украины U-21 и Англии U-21. Матч прошел на территории соперника.

Игра завершилась победой Англии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина подходила к этому матчу без единого поражения, с первым местом в группе и гарантированным местом на Евро-2025.

Команды уже встречались в этом отборе, и тогда подопечные Унаи Мельгосы победили со счетом 3:2.

Второй матч сборных состоялся на стадионе "Виталит Стедиум" в Борнмуте, и все самые интересные на нем события произошли во втором тайме.

Счет удалось открыть Украине на 71-й минуте. После подачи углового на дальнюю штангу от Очеретько мяч головой в ворота занес Михавко.

Украина пыталась сохранить счет, но на 88-й минуте англичане сравняли цифры на табло после удара со штрафного от Маккейти. Затем этот же футболист на 92-й минуте оформил дубль.

Перед последним матчем группы против Сербии Украина опережает Англию на два балла.

Англия U-21 — Украина U-21 — 2:1

Голы: Макейти, 88, 90+2 — Михавко, 71

Англия U-21: Траффорд, Грэй (Роджерс, 63), Гарвуд-Беллис, Квонса, Голл, Филоджин (Айлинг-Джуниор, 84), Макейти, Мортон (Андерсон, 78), Гиншелвуд (Скарлетт, 84), Омари Гатч Гиттенс, 64), Делап.

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Мельниченко, Крупский (Брагару, 46), Ярмолюк, Федор (Яцик, 72), Очеретько, Хлань (Смоляков, 56), Краснопир (Горбач, 56), Волошин (Квасница, 84).

Напомним, ранее стало известно, кто рассудит Украину и Чехию в Лиге Наций.

Жена игрока сборной Украины показала отличную способность садиться на шпагат.

футбол Сборная Англии по футболу Унаи Мельгоса Евро-2025 Сборная Украины U-21

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