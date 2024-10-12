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Збірна України на останніх хвилинах втратила перемогу та поступилася Англії

12 жовтня 2024 08:38
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Україна U-21 поступилася Англії U-21 у кваліфікації на Євро-2025 — відео
Матч Англія — Україна. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У дев’ятому турі групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2025 з футболу зіграли команди України U-21 та Англії U-21. Матч відбувся на території суперника.

Гра завершилась перемогою Англії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна вперше програла

Україна підходила до цього матчу без єдиної поразки, з першим місцем в групі та гарантованим місцем на Євро-2025.

Команди вже зустрічалися у відборі й тоді підопічні Унаї Мельгоси перемогли з рахунком 3:2.

Другий матч збірних відбувся на стадіоні "Віталіті Стедіум" в Борнмуті й всі найцікавіші на ньому події сталися в другому таймі.

Рахунок вдалося відкрити Україні на 71-й хвилині. Після подачі кутового від Очеретька на дальню штангу м’яч головою в ворота заніс Михавко.

Україна намагалася зберегти рахунок, але на 88-й хвилині англійці зрівняли рахунок після удару зі штрафного від Макейті. Потім цей же футболіст на 92-й хвилині оформив дубль.

Перед останнім матчем групи проти Сербії Україна випереджає Англію на два бали.

Англія U-21 — Україна U-21 2:1

Голи: Макейті, 88, 90+2 — Михавко, 71

Англія U-21: Траффорд, Грей (Роджерс, 63), Гарвуд-Белліс, Квонса, Голл, Філоджін (Айлінг-Джуніор, 84), Макейті, Мортон (Андерсон, 78), Гіншелвуд (Скарлетт, 84), Омарі Гатчінсон (Гіттенс, 64), Делап.

Україна U-21: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Мельниченко, Крупський (Брагару, 46), Ярмолюк, Федор (Яцик, 72), Очеретько, Хлань (Смоляков, 56), Краснопір (Горбач, 56), Волошин (Квасниця, 84).

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто розсудить Україну та Чехію в Лізі Націй.

Дружина гравця збірної України показала чудову здатність сідати на шпагат.

футбол Збірна Англії по футболу Унаї Мельгоса Євро-2025 Збірна України U-21

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