Сборная Украины получила техническое поражение — что стало причиной

Председатель УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Международная пауза в Европе завершилась. Хотя некоторые сборные еще продолжают играть свои матчи.

Девичья сборная Украины по футболу получила техническое поражение за пропуск первого поединка элит-раунда отбора на чемпионат Европы, сообщает "Суспільне Спорт" со ссылкой на руководительницу комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасию Клипаченко.

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Причина уже известна. Она связана с техническими проблемами, которые возникли у сборной.

Девичья сборная Украины. Фото: УАФ

За что техническое поражение

Украина U-19 не сыграла матч против Австрии из-за несвоевременного получения виз для футболисток команды.

В УАФ просили УЕФА отложить встречу на один день, но получили отказ. В результате сборную Украины наказали техническим поражением.

"Техническое поражение засчитали. Но команда уже в Англии, и будут играть 5 апреля матч", — сообщила Анастасия Клипаченко.

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