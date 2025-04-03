Женская сборная Украины ответила Поворознюку на сексистские заявления

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Фото: ФК "Ингулец"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк продолжает оставаться в поле зрения СМИ. Некоторые из его заявлений становятся очень резонансными.

Женская сборная Украины по футболу в заявлении на странице UAF Women в Instagram осудила сексистские комментарии Поворознюка.

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Владелец "Ингульца" ранее заявил, что не понимает женский футбол. Он отметил, что "там кроме красивых девушек футбола не видит". И добавил, что "с красивыми девушками надо что-то другое делать, а не в футбол играть".

Заявление женской сборной Украины относительно слов Александра Поворознюка. Фото: Instagram UAF Women

Ответ Поворознюку

"Считаем неприемлемыми слова президента "Ингульца" Александра Поворознюка. Менталитет, который убивает женский футбол и достоинство женщины, должен остаться в прошлом. Футбол для всех", — сказано в заявлении.

Игрок сборной Украины по футболу Яна Котик в комментарии для "Суспільне.Спорт" отметила, что надеется на какие-то меры за подобные слова в будущем.

"Очень неприятно это слышать. Мы вкладываем в эту профессию, любимое дело всех себя и отдаем всю силу и энергию. Очень неприятно слышать такие высказывания, потому что, я считаю, мы заслуживаем быть наравне с мужчинами, ведь не меньше вкладываем в это дело всех себя и отдаем всю силу и энергию", — подчеркнула она.

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