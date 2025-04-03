Жіноча збірна України відповіла Поворознюку на сексистські заяви

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: ФК "Інгулець"

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк продовжує залишатися в полі зору ЗМІ. Деякі з його заяв стають дуже резонансними.

Жіноча збірна України з футболу у заяві на сторінці UAF Women в Instagram засудила сексистські коментарі Поворознюка.

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Власник "Інгульця" раніше заявив, що не розуміє жіночий футбол. Він зазначив, що "там окрім красивих дівчат футболу не бачить". І додав, що "з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не в футбол грати".

Заява жіночої збірної України щодо слів Олександра Поворознюка. Фото: Instagram UAF Women

Відповідь Поворознюку

"Вважаємо неприйнятними слова президента "Інгульця" Олександра Поворознюка. Менталітет, який вбиває жіночий футбол і гідність жінки, має залишитися у минулому. Футбол для всіх", — сказано в заяві.

Гравчиня збірної України з футболу Яна Котик в коментарі для "Суспільне.Спорт" зазначила, що сподівається на якісь міри за подібні слова у майбутньому.

"Дуже неприємно це чути. Ми вкладаємо в цю професію, улюблену справу всіх себе і віддаємо всю силу та енергію. Дуже неприємно чути такі вислови, тому що, я вважаю, ми заслуговуємо бути нарівні з чоловіками, адже не менше вкладаємо у цю справу всіх себе та віддаємо всю силу та енергію", — підкреслила вона.

Нагадаємо, стало відомо, що сталося з відомим коментатором Романом Кадєміним після його втечі з України.

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