Збірна України отримала технічну поразку — що стало причиною

Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Міжнародна пауза у Європі завершилась. Хоча, деякі збірні ще продовжують грати свої матчі.

Дівоча збірна України з футболу отримала технічну поразку за пропуск першого поєдинку елітраунду відбору на чемпіонат Європи, повідомляє "Суспільне Спорт" з посиланням на очільницю комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасію Кліпаченко.

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Причина вже відома. Вона пов'язана з технічними проблемами, які виникли у збірної.

Дівоча збірна України. Фото: УАФ

За що технічна поразка

Україна U-19 не зіграла матч проти Австрії через несвоєчасне отримання віз для футболісток команди.

В УАФ просили УЄФА відкласти зустріч на один день, але отримали відмову. У результаті збірну України покарали технічною поразкою.

"Технічну поразку зарахували. Але команда вже в Англії, і будуть грати 5 квітня матч", — повідомила Анастасія Кліпаченко.

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